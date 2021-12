REPLAY Lujipeka, Niteroi, Barbara Rivage, revoir notre live Sur Mesure, spécial Trans Musicales et Bars en Trans de Rennes

Ce vendredi à 20h, une heure de musique live pour célébrer la scène locale - rennaise, mais pas que. En direct du Liberté, le mag Sur Mesure invite Lujipeka et Philippe Le Breton, le programmateur des Bars en Trans. A suivre, des lives captés cette saison avec les artistes programmés aux Trans Musicales et dans les Bars en Trans 2021.

Découvrez la scène locale, sous les lumières de cette édition 2021 des Trans Musicales de Rennes et des Bars en Trans.



Avec le magazine musical Sur Mesure de France.tv, nous vous proposons une heure de live, en direct à partir de 19h45, puis en replay (les plus pressés devront attendre 20h30).

durée de la vidéo: 50 min 39 Sur Mesure spécial Trans Musicales et Bars en Trans de Rennes • ©FTV

Sur Mesure spécial Trans Musicales avec Lujipeka

Le rappeur rennais, échappé du phénomène Columbine, est en création à l'Aire Libre, et y partage le plateau avec Barbara Rivage.

Il est l'invité du magazine musical de France 3 consacré aux Trans Musicales 2021 et aux Bars en Trans.

On découvre Bye Bye Panke et Brieg Guerveno. En insert direct, le concert qui a lieu au moment même sur la scène de l'étage, Hey Djan.

On retrouve également Philippe Le Breton, le programmateur des Bars en Trans 2021. Il évoquera l'ADN de ce festival dans lequel le maître-mot est la découverte de talents émergents.

A suivre, nos live enregistrés dans le cadre du mag musical mensuel que vous pouvez retrouver en replay sur France.tv.

Niteroy

Il s'appelle Toago Ribeiro à la ville - Rennes - et Niteroy à la scène. Cela fixe tout de suite l'ambiance bossa nova de la ville voisine et quasi quartier éponyme, de Rio de Janeiro.

On y retrouve la saudade, ces amours nostalgiques, le vague à l'âme que le jeune franco-portugais cultive dans une pop tropicale et insouciante.



Niteroy jouait ce jeudi à L'Etage. A découvrir et redécouvrir, donc.

Barbara Rivage

Vivien Tacinelli et Roxane Argouin sont un couple à la ville, et un duo mêlant guitare incisive et textes poétiques, en français, à la scène. Lorsque nous les avions invités à jouer pour Sur Mesure, ils avaient deux titres enregistrés.



La création 2021 des Trans Musicales, qui partage le plateau avec un autre rennais, Lujipeka, donnera lieu à un set qui, parions-le, voyagera sur d'autres rivages.

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, à L'Aire Libre

Bye Bye Panke - "Böreck"

On les a découvert alors qu'ils n'avaient qu'un clip sur Youtube comme curriculum vitae. Le projet Bye Bye Panke est ensuite passé en création de résidence à Bonjour Minuit, à Saint-Brieuc. De quoi donner corps à un set relevé mêlant batterie, synthétiseurs et machines.

Sam 04 décembre - 19:30 à L'Etage

Clavicule

Le "quatuor power" jouait à domicile au Penny Lane, dans les Bars en Trans, ce jeudi. Dans le chaudron bouillant de cette session de rattrapage, archive de Sur Mesure : du psyché, du punk, du garage, du surf, du grunge... Bref, de l'énergie brute et des mélodies catchy, comme on aime.





Brieg Guerveno

Son chant est en breton. Ses harmonies sont solaires. Il y a du vent et du granit dans le folk de Brieg Guerveno, qui a délaissé le heavy métal pour se creuser un nouveau sillon dans le paysage musical breton.

Certains, fan de Sigur Ros, y verront des ambiances boréales. Et c'est tant mieux.

Guadal Tejaz

Ils étaient programmés aux Trans Musicales 2020, l'édition annulée, et nous vous les avions présentés dans notre streaming "les Trans chez Vous" : Guadal Tejaz fait référence aux Mexique, au Texas, aux Aamérindiens.. mais le jeune groupe est bien de Rennes.

Kraut rock, post punk, noise... on peut trouver moult références pour évoquer leurs puissantes guitares, derrières lesquelles se cache un cœur tendre. Si, si.

Ven 03 décembre - 00:30 - Hall 3 du Parc Expo

Joy D

A écouter sa voix chaleureuse, on pense à Ayo, Selah Sue ou encore Etta James. la Vannetaise Joy.D est d'origine réunionnaise, et de ses compositions soul juste accompagnées d'un piano et d'une guitare, le soleil n'est jamais loin. Ses racines non plus.

Au théâtre de la Parcheminerie ce vendredi 03 décembre à 23h.