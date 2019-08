Condamné à 5 ans de prison pour avoir tabassé sa victime en direct sur Facebook

Plusieurs vidéo en Facebook Live

Intervention express des gendarmes

Une violence intolérable selon le parquet de Rennes



La plateforme Pharos

Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 août, Facebook signale à la plateforme Pharos, chargée de la lutte contre les contenus illicites sur internet, qu'une vidéo, où l'on voit un homme se faire violemment tabasser par un autre, est diffusée en direct."Exhibant une arme de poing, l'auteur profère des menaces de mort à l'encontre de sa victime tout en lui assénant des coups d'une extrême violence au visage et sur l'ensemble de son corps", précise la gendarmerie nationale dans un communiqué.Joint, le procureur adjoint de la République de Rennes précise que les faits sont d'une extrême violence. Ils se sont déroulés en deux épisodes entre 1h30 et 6h du matin, d'abord au domicile de la victime puis à celui de l'agresseur, les deux hommes se connaissant car étant voisins. Une agression qui fait suite à une soirée arrosée. Les deux hommes, sont d'ailleurs sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants, précise le procureur. Sur les motifs de ces violences, le procureur explique que dans une vidéo est fait allusion à une dette de 40 euros ainsi qu'à des coups portés par la victime sur sa propre campagne, ce qui n'aurait pas plu à son voisin devenu agresseur.Tout au long de la nuit, l'agresseur de 37 ans n'a cessé de frapper et d'humilier sa victime de 36 ans. "A aucun moment sur les cinq vidéos de quelques minutes postées en Facebook Live entre 2h30 et 4h, la victime ensanglantée ne s'est rebellée ou défendue" précise le magistrat. "Dans une des vidéos, on voit durant quelques secondes, le premier pointer un pistolet à plomb sur le nez cassé du second".Pharos alerte à son tour les gendarmes d'Ille-et-Vilaine.A 7h20, soit un peu plus de deux heures après le signalement à Pharos, des gendarmes de Montfort-sur-Meu, renforcés par une équipe cynophile et une unité spéciale de Rennes, "interpellent le mis en cause sans qu'il n'ait le temps de réagir".L'agresseur, un homme de 37 ans, a reconnu les faits. Jugé mardi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rennes pour violences aggravées, il a été condamné à à cinq ans de prison, dont un avec sursis et mise à l'épreuve.Joint, le procureur adjoint de la République, a précisé que les actes de violences assénés à la victime étaient d'une extrême violence,"intolérables". Face au lourd passé judiciaire de l'agresseur (une dernière condamnation pour violences en 2014) et le contexte de diffusion en direct de ces actes se devaitCréée en 2009, la plateforme Pharos (Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements) a pour but de protéger le grand public des contenus illicites du web et a comptabilisé en 2018 plus de 163 000 signalements, essentiellement pour des escroqueries.Derrière Pharos , une trentaine de policiers et gendarmes qui recueillent les signalements des internautes évaluant s'il y a infraction ou non. Ils effectuent aussi des veilles ponctuelles sur des sujets d'actualité.