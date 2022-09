Ligne B du métro de Rennes : vitesse, vibration, on a testé un voyage

“Attention au départ, le métro va partir, accrochez-vous !” Cette petite voix peut résonner dans la tête de l’usager de la ligne B du métro de Rennes. Rapide, efficace, fonctionnelle, la ligne B est enfin ouverte. Elle va changer la vie des Rennais, mais ils vont devoir réapprendre à s’accrocher aux barres du métro.

Belles, lumineuses, mais attention, les rames de la ligne B vibrent bien plus que celles de la ligne A. Ouverte au public ce mardi 20 septembre, la ligne B du métro de Rennes tourne pour des essais depuis plusieurs semaines. Lors d’un voyage en condition commerciale, France 3 Bretagne a pu tester en avant-première le nouveau métro de la capitale bretonne. Vitesse, vibration, confort, voici à quoi s’attendre en montant dans les nouvelles rames.

Bien s’accrocher au départ, ça vibre

“Dans la ligne B, les Rennais vont devoir apprendre à s'accrocher aux barres du métro” confie un technicien de Siemens, constructeur des rames, lors du voyage inaugural de la ligne B. Ces fortes vibrations surprennent après des années d’usage de la ligne A. Mauvaises nouvelles, les secousses ne sont pas dues à un réglage à perfectionner. Bonne nouvelle, elles ne posent pas de problèmes de circulation.

Elles peuvent surprendre en comparaison avec la ligne A, particulièrement stable, mais ne sont pas plus importantes que lors d’un trajet en métro parisien.

Ces vibrations viennent du mode de guidage de la nouvelle rame. La ligne B est montée sur un bloc central en béton, sans maintien sur les côtés, quand la ligne A est montée sur des rails métalliques.

Sur la ligne B, le métro roulent en revanche plus longtemps à sa vitesse de pointe entre deux arrêts car les stations sont plus éloignées les unes des autres que sur la ligne A.

Rames larges et lumineuses

Se repérer dans son trajet est facile. L’avancée du parcours est indiquée par un affichage digital dans chaque rame. Ces informations visuelles sont également données par message sonore au départ et à l’arrivée de chaque station.

Les rames entièrement vitrées permettent un gain de lumière, autant lors des parcours dans les sous terrain éclairés, que sur les parties aériennes.

Les voitures de la nouvelle ligne sont d’un seul tenant. Rames plus longues et plus larges, l’espace proposé aux voyageurs est confortable. Les usagers à mobilité réduite bénéficieront d’un espace dédié pour les fauteuils dans chaque rame.

Gratuit la première semaine

Pour cette semaine de mise en service, le métro sera gratuit. Une manière pour Rennes Métropole d’offrir aux Rennais la possibilité d’essayer cette nouvelle ligne sur laquelle va s’appuyer la nouvelle infrastructure des transports de la ville.

Quatre nouveaux quartiers sont désormais desservis. Les Rennais des secteurs périphériques au centre-ville rejoindront plus aisément les points éloignés de leurs domiciles. L’apport majeur de cette nouvelle ligne est la facilité d’accès à Cleunay, au Nord-Ouest de la ville, aux Gayeulles, à Maurepas, au campus de Beaulieu et à Cesson-ViaSilva.

Du mobilier de rame robuste et confortable

Les sièges de la ligne B, confortables, sont pensés pour être résistants aux mauvais traitements des usagers. “Un tiers des problèmes de fonctionnement d'une rame sont dus aux usagers”, glisse un responsable de Siemens, constructeur des voitures de la ligne B.

Pour anticiper l’usure auxquels vont être exposés les sièges, portes et autres vitres, un groupe d’étudiants a été invité à “se lâcher" dans une rame. Debout sur les sièges, sautant d’un fauteuil à l’autre, les jeunes ont répondu à cette demande inattendue. Le mobilier a tenu. Prévoyante, la ville de Rennes dispose de 21 rames en circulation, et 3 supplémentaires pour les futurs besoins de maintenance. Une commande de sept nouvelles rames a été lancée pour garantir l’avenir des trajets.

Nul doute après ce voyage grandeur nature, que les Rennais vont apprécier la nouvelle ligne. Le métro rennais, lignes A et B confondues, attend plus de 200 000 usagers quotidiennement.