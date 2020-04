“On est vraiment parti dans l’inconnu. On ne savait pas dans quel service” : une infirmière bretonne en Île-de-France

On est vraiment parti dans l’inconnu. On ne savait pas dans quel hôpital, ni dans quel service, ni même pour combien de temps. Mais on se doutait que ça serait bien encadré et qu’il y aurait du monde sur place pour apprendre à faire le travail comme il faut, pour en savoir plus sur cette maladie et sur sa prise en charge.



Et vous occupez un poste comparable à celui que vous aviez au CHP St Grégoire?

Et finalement comment s’est passé votre transfert et quel accueil avez-vous reçu?

Quelles conditions de travail avez-vous trouvées à la clinique de Port Marly?

Avez-vous rencontré beaucoup d’autres volontaires comme vous dans cet hôpital?

Quel a été l’accueil des personnels de cet hôpital?

Vous avez le temps d’échanger entre soignants et de vous décharger du poids psychologique de ce que vous vivez dans les services?

Êtes-vous suffisamment nombreux pour les besoins de vos malades?

Ce n’est peut-être pas la même chose dans tous les hôpitaux sur Paris?

Et pour les matériels et les médicaments, avez-vous tout le nécessaire?

Envisagez-vous de rester longtemps à Port Marly, ou de revenir vite en Bretagne?

Vous en retiendrez quoi de cette expérience?

Arrive-t-il encore des renforts pour la semaine prochaine?



Pensez-vous qu’on va en sortir vite de cette épidémie?

Isalina Dos Santos est une infirmière de 26 ans. Elle était en poste depuis un an au bloc opératoire du Centre Hospitalier Privée de Saint-Grégoire quand l'épidémie s'est répandue en France.« Pas du tout je suis infirmière en réanimation Covid. Ce n’est pas du tout la même spécialité : c'est extrêmement technique. Normalement ça demande 6 à 12 mois de formation. Donc là on est toujours en binôme pour être sécure dans la prise en charge du patient, dans sa globalité, et essayer d’apporter du renfort aux équipes qui sont déjà présentes sur place; en tout cas pour leur donner un peu plus de temps et de repos parce qu’ils accumulent parfois 6 jours sur 7, avec des alternances de jour et de nuit également.Avant j’avais déjà travaillé en psychiatrie et en chirurgie post-urgences mais surtout, sur ces deux postes-là, j’étais déjà de nuit. Et là, en réanimation je suis de nuit et je sais m’adapter aux cycles et aux rythmes. »« On nous a prévu le TGV et à l’arrivée un taxi nous attendait. Il nous a conduit dans des appart‘hôtels où nous avons chacun notre chambre et notre indépendance. En faitUne clinique comparable à celle de Saint-Grégoire. »« Quand on est arrivé dans le service on avait 8 patients. On en a accueilli un neuvième, mais on a malheureusement perdu un des autres patients dans la semaine.»« Pendant ce temps, un deuxième service de réanimation Covid a ouvert dans les blocs d’endoscopie de l'hôpital avec une capacité de 8 lits supplémentaires, aujourd’hui tous occupés. Si nécessaire ils pourraient encore ouvrir des lits parce que les demandes affluent pour des patients. Les malades atteints par le Covid-19 ont souvent besoin d’être placés en réanimation, et sont difficiles à stabiliser. Ils ont besoin d’être intubés pour leur donner une chance. »« En fait on est beaucoup de Bretons!Dans cet hôpital, parmi les volontaires, on est peut-être même que des Bretons d’ailleurs je crois… Il y en aque je connais et d'autres que je ne connais pas, qui viennentAujourd’hui on est peut-être même parfois plus de Bretons que de Parisiens dans mon service. »« Les équipes qui sont sur place ont été très émues, très touchées de notre volontariat. Très impressionnées du nombre de personnes qui se sont déplacées pour les aider sans savoir ce qui les attendait, et pour leur apporter du soutien.Ça se passe vraiment très bien,« Ça dépend de la charge de travail et de l’état de nos malades. Ça dépend du rythme, pendant les douze heures de service: on peut certains jours n’avoir que 20 minutes ou 30 minutes pour se poser, notamment pour manger.Si on a un peu plus de temps, on peut échanger sur le travail, se détendre un peu.Deux soignants pour trois patients c’est confortable mais c’est aussi nécessaire pour apprendre.« Ah oui c’est certain.Il y a une pénurie au niveau des médicaments curarisants, au niveau des médicament sédatifs et également au niveau du matériel d’habillage. Mais partout c’est le même souci. Les services partagent leurs réserves avec la Pharmacie de l’hôpital. On a aussi des partages entre les hôpitaux d’Île-de-France. Et même depuis la Bretagne je crois qu’on a envoyé du matériel d’habillage, des respirateurs ou des pousse-seringues « Je pense que le retour se fera en fonction des besoins de la Bretagne.S’il y a un pic important en Bretagne, à mon avis on sera rappelé, d’autant que notre expérience va les rassurer si on ouvre une unité de réanimation à Saint-Grégoire. Mais si ça reste calme en Bretagne, j’ai bien-sûr proposé au CHP de Port Marly de rester le plus longtemps possible, d’autant qu’ils donnent du temps pour nous former. Donc s’il faut rester je le ferai, un mois s’il le faut. J’ai déjà signé pour la semaine prochaine.« Moi s’il y a quelque chose à retenir de cette expérience c’est qu’Je ne m’attendais pas à un niveau psychologique aussi bon dans le service avec la fatigue. Je pensais qu’il y aurait plus d’épuisement. Mais finalement on se soutient tous mutuellement et je trouve que la solidarité nous apporte beaucoup. La solidarité nous donne vraiment l’envie d’être présent et de s’en sortir ensemble. »« Oui, il en arrive encore. J’ai un collègue du bloc opératoire de Saint-Grégoire qui est arrivé hier avec qui je vais faire un binôme. D’autres des salles de réveil duCHP Saint-Grégoire arrivent lundi. On est déjà une bonne douzaine de Saint-Grégoire, peut-être 15 maintenant et il arrive encore des personnels soignants de Cesson et d’autres blocs de Rennes. »Parfois il nous arrive de discuter un peu après le service, avant de retourner chacun à nos chambres qui sont toutes groupées aux étages 5, 6, 7 de l’hôtel.Mais mine de rien c’est une situation très dure. Malgré toutes les précautions, on peut tous l’attraper, parfois sous une forme bénigne, parfois sous une forme très grave. »« Selon moi, ça va encore durer longtemps parce que le confinement n’est pas toujours respecté et que les gens ne voient pas ce que ça donne quand le patient est au plus mal dans nos services.Moi je peux vous dire que cette maladie est très grave: quand un patient est fragile, même s’il n’a aucun antécédent, c’est assez violent.Je pense qu’il y aura des cas de Covid-19 très longtemps et qu’il y aura encore plusieurs pics. »