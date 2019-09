Philippe Pascal, chanteur du groupe Marquis de Sade est décédé

Un chanteur charismatique



"Il sortait vraiment de l'ordinaire"

Philippe Pascal, chanteur des groupes Marquis de Sade et Marc Seberg est décédé à Rennes à l'âge de 63 ans.Né en Algérie à Sidi-Bel-Abbès, il arrive en Bretagne à la suite d'un changement d'affectation de son père alors enseignant. Très jeune, il baigne dans la musique.C'est dans les années 80 qu'il émerge avec le groupe de new wave / cold wave Marquis de Sade, au même moment où Rennes installe sa réputation en tant que scène rock. Son charisme, sa gestuelle désarticulée sur scène en font un personnage magnétique. L'aventure dure quatre ans, laisse deux albums "Rue de Siam" et "Dantzig Twist".En 2017, le groupe décide de remonter sur scène, 36 ans après ses débuts. Depuis, Philippe Pascal et ses acolytes Frank Darcel, Thierry Alexandre et Eric Morinière se réappropriaient une époque et leurs chansons. Ils avaient repris la route et sillonnaient les festivals. Dans un entretien Philippe Pascal racontait son étonnement à la suite de cette reformation "Quelque part c’est se réconcilier avec quelqu’un qu’on avait oublié, le jeune homme en colère de Marquis de Sade je ne savais plus qui c’était." Un nouvel album était en préparation pour 2020."Ça fout un coup" témoigne Christian Dargelos, aujourd'hui leader du groupe Les Nus et autre fondateur de Marquis de Sade "C'est quelqu'un avec qui j'ai enregistré le premier 45 tour de Marquis de Sade. Il sortait vraiment de l'ordinaire comme chanteur et parolier. Il nous avait apporté quelque chose de différent dans le rock avec ses influences, puisées dans l'expressionisme allemand. Grand chanteur, show-man il a compté dans la chanson française. Il avait du charme et de la sauvagerie."Il ajoute "Marquis de Sade a toujours un public, il y avait une grosse attente pour l'album à venir." "Philippe disait 'Marquis de Sade n'a pas d'héritier'." Christian Dargelos confirme "et pour cause c'est difficile de faire du Marquis de Sade."Jean-Louis Brossard, patron des Transmusicales affiche lui aussi sa tristesse "Je suis sous le choc, je ne trouve pas les mots. Rennes perd un de ses chanteurs emblématiques."