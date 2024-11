Une altercation entre teufeurs et gens du voyage fait 14 blessés en marge d'une rave-party

Quatorze participants à une rave-party illégale au sud de Rennes ont été blessées après une intervention des gens du voyage qui voulaient stopper la musique et ont provoqué des violences.

Environ 3.000 personnes (chiffre de la préfecture) ont pris part cette nuit à une rave-party dans un entrepôt désaffecté de 9.000 m² à Brie (Ille-et-Vilaine), non loin de la quatre voies Rennes-Angers.

Les participants "étaient installés à côté d'un camp de gens du voyage", a expliqué à l'AFP Julien Valdenaire, capitaine et commandant des opérations de secours.

8 personnes évacuées vers l'hôpital

À partir de 20 heures samedi soir, "il y a eu de premières altercations et ça a dégénéré, avec de nombreux blessés. Les gendarmes se sont interposés pour éviter que ça entraîne de nombreuses victimes", a ajouté le capitaine.Il a cité "des jets de projectiles" et "de pierres", ainsi que "des battes de baseball", précisant que les blessures occasionnées étaient des plaies et une fracture.

14 personnes ont été blessées, dont 8 ont été transportées à l'hôpital, selon la préfecture.

90 gendarmes et 80 sapeurs-pompiers mobilisés

Dans un communiqué de presse, la préfecture d'Ille-et-Vilaine précise : " Un important dispositif de gendarmerie a été mis en place pour sécuriser les abords du site, gérer les axes de circulation et prévenir tout incident avec les riverains. 90 gendarmes d’Ille-et-Vilaine, appuyés par des renforts du Morbihan et des Côtes-d’Armor, ont ainsi assuré des missions d’ordre public et de sécurité tout au long de la nuit. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a également mobilisé des équipes de secouristes de l’association départementale de protection civile et la Croix-Rouge, en soutien aux 80 sapeurs-pompiers présents sur le site."

Les organisateurs ont arrêté la musique durant la nuit, mettant fin à la rave.

Vers 6h00, le calme était revenu, d'après les gendarmes et un journaliste de l'AFP présent sur place

Le préfet pointe l'irresponsabilité des organisateurs

La préfecture d'Ille-et-Vilaine avait pris le 29 octobre un arrêté interdisant des "rassemblements festifs à caractère musical en Ille-et-Vilaine du jeudi 31 octobre au lundi 4 novembre 2024".

Dans son communiqué de presse, Amaury de Saint-Quentin, dit condamner "avec la plus grande fermeté les organisateurs de cette rave-party qui ont agi en violation d’un arrêté préfectoral d’interdiction et en violation d’une propriété privée. Par leur désinvolture et leur irresponsabilité, les organisateurs ont mis en danger les participants, les riverains, les automobilistes et les forces de sécurité et de secours, à la fois sur le site et sur les voies de circulation".

Il rappelle que les manifestations de ce type doivent être déclarées afin de garantir la sécurité, la santé, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publique.