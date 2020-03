Coronavirus : une start-up bretonne lance un test de dépistage “ultra rapide”

NG Biotech, une start-up basée en Ille-et-Vilaine Cette société familiale a été créée en 2012, elle est basée à Guipry-Messac (35). Elle se présente comme le spécialiste des tests d’analyse biologique rapide et le "leader du diagnostic rapide en santé féminine et dans le domaine de l’antibiorésistance". NG Biotech conçoit et fabrique "des outils de diagnostic in vitro innovants, adaptés à la prise de décision en contexte d’urgence médicale, en laboratoire comme au chevet du patient". Elle emploie une quinzaine de personnes. Après avoir levé 1 million d'euros en 2014, elle a bouclé un second tour de table à 3 millions en janvier dernier.

Il suffit d'unepour savoir si le patient est positif ou s’il l’a été contaminé par le passé. Car c'est un test sérologique, il détecte donc les anticorps développés contre la maladie.Mis au point par NG Biotech , une start-up basée à Guipry-Messac en Ille-et-Vilaine, ce type de dépistage se lit comme un test de grossesse. Aujourd'hui, il faut entre 12 et 24h pour obtenir les résultats des tests rhinopharyngés.Selon Milovan Stankov Pugès, le PDG et co-fondateur de cette entreprise,Le dispositif intègre un auto-piqueur et un collecteur de sang.Ce test est un test sérologique, il utilise une goutte de sang prélevée au bout du doigt et il va indiquer si la personne est ou a été en contact avec le virus. On peut dire qu’entre 10 et 15 jours, elle peut développer une immunité.- Au niveau de sa fiabilité,et vous trouverez les résultats sur notre site Web de notre entreprise, d’ici peu.- Non, mais nous sommes en discussion avancée. Un deuxième site de protection sera d'ailleurs opérationnel très vite. On va pouvoir fabriquer 1,5 millions de tests dans les trois prochains mois.. En ce moment, on est vraiment dans le rush, toutes les équipes sont mobilisées et nous nous préparons à une évolution rapide de notre capacité de production.. Il pourra être utilisé en laboratoire et au chevet du patient. Ce sont des tests complémentaires par rapport à ceux qui sont pratiqués aujourd’hui [tests rhinopharyngés]. Les informations relevées sont différentes et permettent d’avoir une interprétation clinique plus large, entre le temps où le malade est infecté par le virus et celui où il développe des anticorps. Aujourd'hui, les médecins travaillent en aveugle, parce qu’ils n’ont pas assez de diagnostics, on espère qu’avec cet outil, on les aidera très fortement.Dans un communiqué, l'équipe précise que les anticorps apparaissant quelques jours après les premiers symptômes, les personnes négatives devront surveiller leurs symptômes et refaire un test si les symptômes persistent ou s’aggravent à court terme (24-72h).