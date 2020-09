Covid-19 : ils ont tout quitté pour la Bretagne

Etape n°1 avoir déjà pensé au projet, n°2 être restés confinés à Carnac, n°3 s'y installer

François-Marie est à la sortie de l'école Saint-Michel de Carnac, il attend son petit dernier, Mahé, 4 ans. L'école est toute nouvelle pour Mahé.Sa famille a quitté Paris pour Carnac. Carnac, la ville où elle vient d'habitude pour les vacances.François-Marie, sa femme et leurs 3 garçons étaient à Carnac pour voter pour les municipales à la mi-mars. Et vu les annonces du gouvernement sur un confinement général, ils se sont confinés dans la maison de famille à Carnac. Mars, avril... ils se sont rendus compte qu'ils étaient bien, que leur cadre de vie était exceptionnel.. Madame travaillait pour une société pétrolière était régulièrement à l'étranger, elle a démissionné en juin. Monsieur s'occupe des enfants, comme à Paris.Au début, il a fallu convaincre les enfants, habitués à la vie de quartier, à Paris, à leurs copains, à leurs activités., même s'ils apprécient le rythme de leur nouvelle vie.La famille Le Baud emménagera bientôt dans une maison toute neuve. A l'origine, c'était une maison secondaire que le couple faisait construire, elle deviendra donc l'habitation principale.Paris, mais aussi Rennes, Nantes ou Vannes. Ils sont nombreux à vouloir se mettre au vert et à bouleverser leurs habitudes de vie et de travail. Certains, parmi les plus riches, ont choisi d'inverser le modèle, explique Paul Chapel : "aujourd'hui, ils passent 2 ou 3 jours à Paris, Rennes ou à Nantes et le reste du temps à Carnac, en télétravail et non plus l'inverse".La demande est forte, mais les biens sont rares. Ils sont au moins 10 acquéreurs en attente pour une seule maison ou un seul appartement à vendre.. Paul Chapel, directeur de deux agences immobilières, à la Trinité sur Mer et à Carnac n'a jamais vu ça, il vend des maisons par téléphone.A Carnac, les dernières statistiques de la Chambre régionale des notaires de Bretagne, datent du 30 juin 2020. Elles montrent que le prix des appartements anciens est de 4450 € / m2, soit une augmentation de 16.1% sur un an. Celui des maisons anciennes est en moyenne de 400.000 €, soit plus de 2.8% sur un an. Et c'était avant l'été.Ce qui a aussi surpris la directrice de l'école Saint-Michel.Certains ont dû renoncer à s'installer dans la ville balnéaire, faute de logement.D'autres tentent des solutions temporaires, comme la famille de Lenny.Ils ont quitté leur HLM de la région parisienne et attendent un nouveau logement à Carnac. A peine arivée, la maman, Lucie a trouvé un travail dans un supermarché de Carnac, elle espère maintenant être gardée en CDI pour pouvoir trouver un logement. Le papa continue les aller-retour entre Paris et le Morbihan.La famille a déménagé à cause du virus. Le petit Lenny l'a bien intégré.Tous les ans, des familles franchissent le pas.Wilhem et sa famille l'ont fait il y a 2 ans. Ils ont quitté la région parisienne pour s'installer à 15km d'Auray. Stéphanie a démissionné, Wilhem a demandé à son patron de télétravailler presqu'à temps plein. Un patron précurseur qui a dit oui. Aujourd'hui, il télétravaille 5 jours par semaine. Wilhem explique qu'il faisait régulièrement des aller-retour, mais que suite au confinement, il gère tout depuis son domicile à Pluvigner.Deux ans plus tard,. C'était 4 heures par jour pour le père de famille. Personne ne regrette la petite maison de la région parisienne. Tous apprécient leur nouvelle vie et la proximité avec les voisins ou les commerçantsChloé est en CM2 et ce n'est pas elle qui contredira sa mère.Chloé, elle n'est pas prête de repartir à Paris..., les villes moyennes voient le marché de l'immobilier se tendre modérément. C'est aussi le cas de l'intérieur de la Bretagne.