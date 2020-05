Fonderie de Bretagne : l'usine morbihannaise ne fermera pas

Une attente interminable

Pour les élus bretons, une fermeture ou cession du site de Caudan était "inacceptable"

🔴 J'ai eu ce matin Jean-Dominique Sénard, PDG de #Renault. Je confirme que l'annonce de ce matin donne du temps, mettons le à profit pour construire ensemble un avenir à Fonderie de #Bretagne. Sans la mobilisation collective nous n’en serions pas là. — Loïg Chesnais-Girard (@LoigCG) May 29, 2020

Soutien financier des collectivités bretonnes par le passé

Renault joue "avec les nerfs des salariés" de l'usine de Caudan, "ça commence à bien faire" expliquait ce vendredi matin, Maël Le Goff, secrétaire de la section CGT. Le voilà fixé sur le sort de son entreprise qui emploie 385 salariés.Par ailleurs, une étude stratégique sera lancée prochainement pour décider de la suite de l'activité.C'est ce qu'ont apprisalors que dans le même temps, le groupe Renault annonçait ce matin, la suppression de 4 600 emplois en France.La veille, jeudi soir, un plan d'économie du constructeur automobile avait été présenté aux organisations syndicales lors d'un comité central social et économique (CCSE) du groupe à Boulogne, mais avaient laissé les salariés morbihannais dans la flou.Le projet prévoit "une revue stratégique du système de fonderie-fonte en France", qui concerne l'avenir de la FDB, selon une source syndicale. Rien de plus alors.De leurs côtés, les élus bretons s'étaient aussi mobilisés. Le président de la région Bretagne, le maire de Lorient et cinq parlementaires avaient écrit au Premier ministre hier. Dans leur lettre, ils jugeaient "" une fermeture ou une cession du site Renault de Caudan.Parmi ces élus, figure Loïg Chesnais-Girard, successeur du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian à la tête de la région Bretagne. A l'annonce de la non-fermeture du site morbihannais, il s'est dit soulagé sur Twitter.Les dernières année,"C'est donc à un outil totalement rénové, au savoir-faire et aux capacités de production importantes, que nous faisons face", rappelaient-ils dans leur lettre au Premier ministre. Le courrier, également adressé au ministre de l'Économie Bruno Le Maire, est aussi signé par le maire (PS) de Lorient Norbert Métairie, deux députés (LREM) du Morbihan et trois sénateurs (EELV, UDI et LR) du Morbihan.