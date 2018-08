Une sensibilisation au handicap

Le défi de Killian, pompier devenu paraplégique : parcourir 600 km à la force des bras

C'est le grand jour pour Killian, caporal des pompiers de Paris, devenu paraplégique après un accident de moto il y a deux ans. Après des mois d'entraînement, il s'apprête à parcourir 600 km à la force de ses bras pour rallier, le centre de rééducation de Kerpape, à Plœmeur dans le Morbihan, à son ancienne caserne à Aulnay-sous-bois. Kerpape où il a passé un an avant d'entamer les entraînements et compétition en handbike,Plus qu'un exploit sportif, pour lui ce défi qu'il a appelé "Toujours dans la course" , à suivre sur Facebook, c'est plutôt un projet de sensibilisation sur le handicap et le regard porté par les valides. Son ancien médecin, très fière de lui, y voit un message d'espoir et un bel exemple pour aider les malades à surmonter le handicap.Accompagné par des collègues pompiers, Killian trace sa route, au ras du sol dans la circulation. Le jeune homme a un moral d'acier, il veut aller jusqu'au bout, d'autant qu'il est soutenu et encouragé par ses copains et il sait qu'il a intérêt de pédaler, "Ils ont encore plus la niake que moi !" confie t-il. Régulièrement confrontés à des drames dans leur quotidien de pompiers, ses compagnons de route, au contact de Killian, avouent ne plus voir le handicap de la même façon.A raison de 100 km par jour, et sept étapes, le groupe prévoit une arrivée en région parisienne mercredi prochain. Chaque soir, ils feront un arrêt dans une caserne. Cette nuit, les cyclistes dormiront à Ploërmel.Le jeune pompier a également ouvert une cagnotte au profit de l’association "Au-delà de nos handicaps", qui propose des stages de reconstruction en pleine nature à des personnes handicapées. Par ailleurs, Killian a entrepris de reprendre des études en septembre prochain dans une école de management et de commerce de Lyon.