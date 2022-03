Hausse du prix des carburants. Les dépôts pétroliers de Brest et Lorient bloqués

Pêcheurs, agriculteurs, patrons de travaux publics, de sociétés de taxis, ambulanciers… 300 à 400 professionnels bloquent les dépôts pétroliers de Brest et Lorient, depuis 7h ce mardi. Ils demandent à l'Etat de geler la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).

Des feux de pneus et de palettes contre la flambée des prix des carburants. Depuis ce mardi, 6 h 50, tous les accès au dépôt pétrolier de Brest sont bloqués. Environ 150 professionnels, pêcheurs, agriculteurs, professionnels du bâtiment et des travaux publics sont rassemblés sur l'ancienne voie ferrée devant le dépôt. Même chose à Lorient.

Des tracteurs et véhicules de chantier

Dans les deux villes, plusieurs dizaines de tracteurs, de véhicules de travaux publics empêchent toute entrée et sortie du dépôt.

Ces blocages ayant été annoncés samedi, les forces de l'ordre attendaient les manifestants sans toutefois intervenir. A Brest, des gendarmes sont postés autour du pont de l’Iroise et des principaux ronds-points permettant d’accéder au port de commerce de Brest.

Dans la cité du Ponant, des palettes et des troncs de bois brûlaient devant le dépôt et plusieurs affiches étaient déployées, sur lesquelles il était notamment écrit "gasoil trop cher, bateau à terre" ou "gasoil trop cher on l'a dans le derrière".

"Depuis huit jours on est bloqués, le prix du carburant est trop haut" témoigne un patron-pêcheur, "je ne peux pas dégager un salaire pour mes gars, donc on ne sort pas".

Gel de la TIPP

A Lorient, "il y a un blocage par les transporteurs, les pêcheurs, les travaux publics, les agriculteurs", a déclaré à l'AFP Marc Lhonoré, le directeur du dépôt pétrolier.

"Il y a une cinquantaine d'engins autour du dépôt, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer", a-t-il ajouté.



Sur place, Norbert Guillou, président de la branche du Morbihan de la Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage (CNATP), a indiqué par téléphone à l'AFP qu'il y avait 200 personnes et une centaine de camions et véhicules.



"Il y a des routiers, des taxis, des pêcheurs, des agriculteurs, des ambulanciers, des pêcheurs...Tous ceux qui utilisent du carburant", a-t-il dit.



"On restera tant que le gouvernement n'aura pas pris la bonne décision et n'aura pas gelé les taxes. Car on a basculé en dessous du seuil de rentabilité, tout le monde travaille à perte. S'il faut rester dix jours, on restera dix jours", a-t-il assuré, en rappelant que ce dépôt avait été bloqué pendant 18 jours en 2018 et dix jours en 2019 pour demander le maintien du "Gazole non routier" (GNR) pour les professionnels.

Des mesures annoncées mercredi

En visite ce mardi midi à Rennes, Jean Castex a déclaré "Nous ne laisserons pas tomber les pêcheurs, je le dis ici", lors d'un discours à la préfecture de Bretagne à Rennes ce mardi midi. Selon Matignon, le Premier ministre a appelé le président du comité régional des pêches de Bretagne, Olivier Le Nézet, durant sa visite pour lui assurer qu'il y aurait des mesures pour les pêcheurs dans le "plan de résilience" économique et social, qu'il doit présenter mercredi pour faire face aux conséquences de la guerre.

15 centimes, "une blague"

Les entreprises de transport réclament toujours des aides et une baisse des prix du gazole, alors que les rencontres, lundi, en préfecture de Rennes et Vannes n'ont rien donné. Selon les transporteurs, la baisse des prix de 15 centimes annoncées ce week-end est "une blague", un "poisson d'avril"

Samedi 12 mars, lors d'une réunion organisée à Caudan près de Lorient, les patrons des secteurs touchés par la hausse du prix des carburants s'étaient entendus pour mener une action collective à compter de ce mardi.

Ils ont réitéré leur demande lors d'un rassemblement devant la préfecture de Région ce lundi.

Actuellement, le prix du gasoil oscille entre 1,15 € et 1,25 € le litre (contre 0,70 € il y a deux semaines).

Les manifestants prévoient de rester là "au moins jusqu’à demain", en attendant d’éventuelles annonces du gouvernement.