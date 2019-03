Vannes : des tags antisémites avant la venue de Christine Angot

Christine Angot, invitée du festival les Émancipes à Vannes est visée nommément par des tags antisémites découverts aux abords du théâtre. Une femme de lettres talentueuse, engagée pour l’égalité visée par l’antisémitisme. Ces actes nous menacent tous. Soutien à Christine Angot pic.twitter.com/yCGWVCAKjf — Sacha Ghozlan (@SachaGhozlan) March 21, 2019

La nausée. On l’a tous déjà ressentie. C’est comme un mal être, une envie soudaine de vomir.La nausée, c’est ce qu’éprouve Gabrielle qui témoigne sur les réseaux sociaux de son dégoût. Mots insultants et croix gammée sur le visage de la romancière… Ras le bol des antisémites, écrit-elle.La nausée,, Christine Angot. Une écrivaine à qui certains reprochent quoi, au juste ? Sa judéité. Christine Angot a été prévenue. Elle sera à Vannes, ce samedi, pour lire l’un de ses textes, au Festival des Emancipées. Comme prévu. Pas question de céder du terrain à la bêtise.Les tags infâmes ont été effacés par les équipes de la ville de Vannes.La ville retrouve ses fresques de street art, célébrant ces femmes qui combattent pour la liberté.Selon la police, c’est la première fois que de tels actes antisémites se produisent à Vannes. Les organisateurs du festival et la ville de Vannes ont porté plainte.