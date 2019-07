CARTE. Les départements qui prévoient de rester à 80 km/h et ceux qui reviendront aux 90 km/h

En 2018, c'est un fait, sur le réseau à 80 km/h, il y a eu 116 morts en moins. C'est pas rien, 116 morts en moins,

A peine un an après la mise en place des 80 km/h sur les routes départementales par le gouvernement d'Édouard Philippe, certains départements vont finalement faire le choix de revenir à l'ancienne limitation. 400.000 kilomètres de routes secondaires à double sens et sans séparateur central sont concernées par cet amendement au projet de loi d'orientation des mobilités.La loi doit être promulguée pour que les départements reviennent aux 90 km/h. Si pour l'heure, plusieurs département comptent bien aller, au moins, jusqu'au bout de l'expérimentation jusqu'à l'été 2020 avant de trancher, nos confrères de France Inter en ont recensé sept, une majorité de départements ont d'ors-et-déjà déclaré qu'ils revenaient aux 90 km/h.les premiers présidents de Conseil départementaux à s'être déclarés favorables au retour aux 90 km/ sont les présidents de l'Indre et du Loir-et-Cher . Il faut dire que dans l'Indre, les voies secondaires représentent 98 % du réseau routier. Dès juillet 2018, le département avait demandé que la mesure ne soit pas mise en place. Le Premier ministre, avait, en janvier 2019, défendu le bilan de sa mesure impopulaire au regard des chiffres de la mortalité sur les routes.

avait alors déclaré Edouard Philippe.

L'hésitation de l'Eure-et-Loir

Quand les élus pourront-ils repasser à 90 km/h ?

Avant qu’un changement de la limitation de vitesse entre en vigueur, il faut que la loi soit votée, promulguée et que la procédure (de dérogation aux 80 km/h, ndlr) qui sera fixée dans la loi soit suivie,

Responsabilité trop grande, logistique trop complexe voire coûts trop importants, il y a des conseils départementaux réfractaires au recul du gouvernement. Ils vont donc maintenir la mesure des 80 km/h. Pour l'instant ils seraient 7. Et puis, il y a ceux qui hésitent.fait partie de ces départements. Pour l'heure,a demandé à Daniel Guéret, vice-président en charge des Relations extérieures et institutionnelles, de piloter une mission d’évaluation relative à la limitation de vitesse sur les routes départementales.Après l'annonce faite par le Premier ministre le 17 mai, les députés ont voté en commission un amendementpermettant aux exécutifs départementaux de déroger aux 80 km/h sur les routes secondaires qu’ils gèrent.avec modifications, par l’Assemblée nationale.

rappelle le délégué interministériel à la sécurité routière Emmanuel Barbe.



Evolution de la mortalité sur les routes 2010-2018 : une baisse globale

© BAAC

Un premier rapport d'évaluation, confié à trois organismes (Cerema, ONISR et Ifsttar), a confirmé la déclaration du Premier ministre sur la baisse de la mortalité sur les routes : "La comparaison de la mortalité hors agglo avec celle de l’ensemble des autres réseaux de France métropolitaine permet d’objectiver l’efficacité de la mesure 80 km/h. La mortalité baisse partout de fin 2017 à mi 2018, mais seulement hors agglo au 2e semestre 2018." Le détail de cette évolution de la mortalité à voir sur la carte ci-dessous.