Disparition inquiétante : un appel à témoin pour retrouver une femme de 64 ans

La gendarmerie d'Indre-et-Loire a lancé un appel à témoin ce 11 novembre en début d'après-midi pour retrouver Lilou Fontenille, une femme âgée de 64 ans résidant à Monts.

Où est passée Lilou Fontenille ? Depuis le 30 octobre, la famille de cette femme de 64 ans, domiciliée à Monts en Indre-et-loire, est sans nouvelle. Selon ses proches, elle aurait été vue pour la dernière fois à 15h30 ce jour-là, alors qu'elle circulait entre Monts et Tours.

Disparition signalée le 9 novembre

Lilou Fontenille circulait sur un vélo électrique noir avec des inscriptions orange, de la marque Belleville, et ce dernier n'a pour l'heure pas non plus été retrouvé.

Lilou Fontenille circule sur un vélo de marque Belleville avec des inscriptions orange. • © M. Fontenille

La disparition a été signalée ce samedi 9 novembre, et la gendarmerie a diffusé son appel à témoin ce lundi 11 novembe en début d'après-midi.

Lilou Fontenille mesure 1,70 mètre et porte des lunettes à monture rouge. La gendarmerie indique qu'elle a des cheveux gris, mais elle les avait teints en châtain récemment.

Le 8 novembre dernier, un appel à témoin de la gendarmerie avait déjà permis de retrouver saine et sauve, sur le même département, Thérèse Davone, âgée de 94 ans.