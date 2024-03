Mission Stéphane Bern : découvrez les 18 sites régionaux retenus pour 2024, parmi lesquels les communs du domaine de Poulaines dans l'Indre

La Mission Stéphane Bern pour la sauvegarde du patrimoine en péril dévoile ce mercredi les 18 sites emblématiques régionaux retenus pour cette nouvelle édition. En Centre-Val de Loire, c'est le domaine de Poulaines dans l'Indre qui a tiré son épingle du jeu.

Fin du suspense : les heureux futurs bénéficiaires du loto du patrimoine sont désormais connus dans toute la France.

Les 18 sites régionaux sont :

Auvergne-Rhône-Alpes : Usine de la Grande Vapeur à Oyonnax (Ain)

Bourgogne-Franche-Comté : Château Pertusier - Musée de l’horlogerie à Morteau (Doubs)

Bretagne : Ancien sémaphore du Pouldu à Guidel (Morbihan)

Centre-Val de Loire : Communs du domaine de Poulaines (Indre)

Corse : Église Saint-Augustin de Montemaggiore à Montegrosso (Corse-du-Sud)

Grand Est : Maison dite Château Mermoz à Rocquigny (Ardennes)

Hauts-de-France : Bâtiment du jubé de la cathédrale de Noyon (Oise)

Ile-de-France : Tribune d’honneur du Parc des Sports de Marville à La Courneuve (Seine-Saint-Denis)

Normandie : Écuries du haras national de Saint-Lô (Manche)

Nouvelle-Aquitaine : Château de l’Herm à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (Dordogne)

Occitanie : Halle et beffroi de Revel (Haute-Garonne)

Pays de la Loire : Piscine Alexandre Braud à Vallons-de-l’Erdre (Loire-Atlantique)

Provence-Alpes-Côte d’Azur : Aqueducs et meunerie de Barbegal à Fontvieille (Bouches-du-Rhône)

Guadeloupe : Église Notre-Dame de l’Assomption à Trois-Rivières

Guyane : Maison Emmanuel à Cayenne

Martinique : Immeuble du 8, rue Garnier-Pagès à Fort-de-France

Nouvelle-Calédonie : Ancienne maison du commandant du pénitencier à La Foa

La Réunion : Bâtiments historiques du musée de Villèle à Saint-Paul



Ces sites bénéficieront du soutien financier de la 7e édition de l’offre de jeux Mission Patrimoine qui sera lancée à la rentrée de septembre 2024. Le montant de la dotation de chaque site sera annoncé lors des prochaines Journées européennes du patrimoine. En cette année où la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques, la Mission patrimoine a souhaité "mettre en lumière des projets de patrimoine sportif comme une piscine des années 1950, un haras ou encore la tribune d'honneur d'une enceinte sportive. La sélection met également en avant des projets ayant un impact significatif sur le développement et la revitalisation des territoires," indique-t-elle dans un communiqué.

L'histoire des communs du domaine de Poulaines dans l'Indre

Le domaine de Poulaines témoigne d’une histoire riche qui débute dès l’Antiquité et s’épanouit en une seigneurie d’envergure au Moyen Âge. Les parties Ouest et Est du château datent du début du XVIe siècle, avec des traces de vestiges plus anciens. Autour de ce manoir, le domaine abrite deux communs : le bâtiment du chemin d’eau datant de la Renaissance et modifié au XIXe siècle, et celui dit Brettes, structure agricole du XIXe siècle à l’architecture simple en maçonnerie de moellons. Ils sont au cœur de jardins séculaires et de vestiges d’étang. Le site englobe également une métairie acquise en 1991. Le domaine est propriété de la famille de Brettes depuis le XIXe siècle. Passionnée de botanique, elle a marqué son histoire paysagère avec la plantation d’un séquoia remarquable dans la cour des communs et la création d’un jardin d’agrément, labellisé Jardin Remarquable depuis 2014.

Le projet de valorisation

L'objectif de la mission patrimoine : restaurer des communs de la Renaissance au cœur d’un parc labellisé Jardin remarquable afin d’élargir le parcours de visite et d’y diversifier les activités culturelles.

Les communs Brettes sont dans un état de péril avancé. Charpente, toiture et murs requièrent une restauration urgente pour éviter l’effondrement. Des étais ont été installés en anticipation des travaux nécessaires. Le commun du chemin d’eau présente également des signes de fragilité au niveau de sa charpente. Sa

couverture vieillissante indique la nécessité d'une intervention structurelle à court terme, essentielle pour prévenir des dommages plus graves et rétablir l'intégrité du bâti.

Nature des travaux à réaliser :

Communs Brettes : restauration à l'identique portant sur les maçonneries, charpentes, couvertures et sols pavés des écuries

Commun du chemin d'eau : travaux de gros œuvre, charpente et couverture, puis réaménagements intérieurs pour l'accueil du public (hors Mission Patrimoine).

Démarrage des travaux : 2e semestre 2024

Fin des travaux : fin 2026

Depuis la première édition en 2018, la Mission patrimoine a aidé plus de 860 sites pour leurs travaux de restauration, dont plus de 125 projets emblématiques du patrimoine régional et plus de 735 sites départementaux (un site par département métropolitain et collectivité d’outre-mer). Aujourd’hui, plus

de 65 % d’entre eux sont d’ores et déjà sauvés : 310 chantiers sont terminés et 270 sont en cours.