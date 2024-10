Deux morts et six blessés dans un grave accident sur l'A10 : la circulation ralentie en direction de Paris

Un grave accident impliquant cinq voitures a eu lieu en début d'après-midi ce 7 octobre sur l'A10, à hauteur de la commune d'Ingré.

La circulation est fortement perturbée ce 7 octobre en début d'après-midi en direction de Paris sur l'autoroute A10. Les pompiers signalent un grave accident, impliquant cinq voitures, à hauteur de la commune d'Ingré au nord-ouest d'Orléans.

Deux morts et six blessés légers

Selon le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 45), deux personnes ont perdu la vie et six autres sont considérées comme légèrement blessées et en cours de bilan. Au total, 38 sapeurs-pompiers ont été engagés avec 13 véhicules, sans compter les moyens de la gendarmerie, de Vinci et du Samu.

Circulation perturbée

Sur l'autoroute A10 en tout cas, la régie Vinci conseille aux automobilistes qui se dirigent vers Paris d'emprunter la sortie n°15 à Meung-sur-Loire pour éviter les ralentissements. Vers 15h ce 7 octobre, Vinci estime que le temps de parcours est allongé d'environ 20 minutes si votre itinéraire passe par les lieux de l'accident.

Cet accident a coïncidé avec une brutale averse survenue à 14h sur la métropole d'Orléans, sans que l'on sache encore précisément les circonstances de l'événement.