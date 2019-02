Orléans : un gilet jaune employé d'Amazon demande aux prud'hommes d'annuler son licenciement

Le 18 novembre dernier l'employé avait lancé un message sur le groupe Facebook intitulé "nous gilets jaunes" suivi par 29.000 abonnés et suggéré le " blocage de l'entrepôt" à la veille d'une période où l'entreprise de livraison est au maximum de ses capacités.Selon ses avocats, Avi Bitton et Laura Grenier, du barreau de Paris,qui s'adressait à ses collègues. Il ne s'agit pas, pour leur client, d'un blocage qui aurait été opéré par des manifestants extérieurs. L'employé avait reçu les jours suivant une lettre de convocation reprenant les termes de son message et dénonçant une faute grave. Il avait été licencié sans indemnité le 4 décembre suivant.Pour Me Bitton, "le terme blocage prête à interprétation", il ne s'agit pas d'un appel général mais d'un appel interne tout à fait légal en droit du travail. Dans ce cas et en terme de licenciement le doute doit profiter au salarié, a affirmé Me Bitton qui demande sa réintégration et le versement de son salaire depuis son licenciement.