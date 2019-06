Sécheresse : 151 communes du Loiret reconnues en état de catastrophe naturelle

La liste des communes reconnues en état de catastrophe naturelle.

Les élus du Loiret réagissent



"Nous avons été extrêmement sensibles aux très nombreux témoignages de citoyens démunis face aux dégâts de leurs habitations. Nous nous réjouissons de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui peut ainsi ouvrir droit à la garantie des assurés touchés par ce phénomène".



Une deuxième liste de communes à venir.

Reconnaissance de l'état de #catastrophe naturelle pour 151 communes du #Loiret pour mouvements de terrain différentiels consécutifs à la #sécheresse et à la ré-hydratation des sols

+ infos ➡️https://t.co/NgUVtHQ3jW — Préfet Centre-Val de Loire, préfet du Loiret (@Prefet45_Centre) June 24, 2019

C’est une décision qui devrait soulager grand nombre de sinistrés dans le département du Loiret. Un arrêté ministériel daté du 21 mai 2019 et paru au journal officiel le samedi 22 juin 2019 reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour 151 communes du Loiret qui avaient grandement souffert de la sécheresse au cours de l’été 2018.Un épisode météorologique qui avait provoqué des mouvements de terrains après que les sols, d’abord asséchés, aient été brusquement réhydratés par les pluies. Le phénomène avait notamment provoqué d’importantes fissures sur les murs des habitations.Grace à cette reconnaissance, les personnes sinistrées vont désormais pouvoir se rapprocher de leurs assurances afin d’être indemnisées. Elles ont 10 jours à compter de la parution de l’arrêté pour entamer des démarches.- Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018:Communes d'- Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018:Communes d'Suite à la parution dans le journal officiel, les élus du Loiret ont fait part de leur grande satisfaction. Les députées LREM Caroline Janvier et Stéphanie Rist ont été les premières à se réjouir via un communiqué de presse commun :Le maire divers-droite d’Orléans et président d’Orléans-Métropole Olivier Carré, s’est également fendu d’un communiqué remerciant "toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour porter à la connaissance de l’Etat, la terrible situation de centaines de familles dont les maisons sont fissurées ou inhabitables."La préfecture du Loiret a fait savoir qu’une seconde liste sera examinée lors de prochaines commissions interministérielles.Elle comprend les communes d’