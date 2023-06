Une voiture percute la foule à la sortie d'un mariage dans le Loiret

Une voiture a percuté un groupe de personnes qui sortaient d'un mariage ce samedi 10 juin à Cléry-Saint-André dans le Loiret. Huit personnes ont été blessées. Trois d'entre elles sont en urgence absolue.

C'est un très grave accident qui s'est produit ce samedi 10 juin à Cléry-Saint-André dans le Loiret. Vers 13h30, une voiture a percuté un groupe de piétons devant la mairie de la commune. Il s'agit d'invités à un mariage qui sortaient de la cérémonie célébrée dans l'hôtel de ville.

Trois personnes sont en urgence absolue, cinq autres en urgence relative, indique la préfecture du Loiret. Au total, les sapeurs-pompiers du Loiret ont pris en charge soixante-dix personnes, invitées au mariage ou témoins de l'accident, fortement choquées.

Un important dispositif de secours a été mis en place. Le Centre-Ville de Cléry-Saint-André est entièrement bouclé pour permettre aux secours d'intervenir. 70 pompiers et une vingtaine de véhicules sont sur place ainsi que 3 SMUR (Structure mobile d'urgence et de réanimation) d'Orléans et de Blois.

La conductrice de la voiture aurait perdu le contrôle de son véhicule

Compte tenu du nombre de victimes, un poste médical avancé a été mis en place par les pompiers. Un centre opérationnel départemental a également été activé en préfecture du Loiret.

D'après les premières constatations des secours, il ne s'agirait pas d'un acte intentionnel. La conductrice de la Renault Clio qui a percuté la foule aurait perdu le contrôle de son véhicule ou fait un malaise au volant.

Le maire de Cléry-Saint-André n'est pas présent sur sa commune mais a été informé de l'accident.

Mise à jour 16h45 : D'après de nouveaux éléments transmis par la préfecture, trois personnes seraient désormais en urgence absolue, 5 en urgence relative. Elles ont été transportées au Centre Hospitalier Régional d'Orléans et à la clinique Oréliance à Saran. Les témoins de l'accident, 70 personnes pour la majorité invitées du mariage, ont été regroupés dans une salle communale. La préfecture du Loiret a activé une cellule d'urgence médico-psychologique afin de les assister.