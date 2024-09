Revalorisation des petites retraites, dépistages, téléphones interdits... ce qui change au 1er septembre

Dépistages d'infections sexuellement transmissibles sans ordonnance, revalorisation des pensions minimales de retraite ou encore groupes de niveaux au collège... L'arrivée du 1ᵉʳ septembre s'accompagne de nombreux changements, plus ou moins importants, de la vie quotidienne. On vous explique.

Société De la vie quotidienne aux grands enjeux, découvrez les sujets qui font la société locale, comme la justice, l’éducation, la santé et la famille. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "Société". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

Comme à chaque changement de mois, un certain nombre de décrets divers entrent en vigueur ce dimanche 1ᵉʳ septembre. Avec, en plus, le bonus des nouveautés de la rentrée scolaire. France 3 vous résume le tout.

Revalorisation de pensions de retraite

Selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), 1,1 million de retraités devraient bénéficier d'une augmentation d'en moyenne 60 euros sur leur pension en septembre. C'est l'une des conséquences de l'augmentation du minimum contributif par la réforme des retraites.

L'augmentation concerne les personnes qui ont cotisé au moins 120 trimestres avec une rémunération proche du Smic lors d'une carrière interrompue.

En tout, 1,7 million de personnes étaient déjà éligibles à cette hausse au 1er septembre 2023, mais seules 600 000 personnes ont pu en bénéficier. La faute à une complexité du traitement des dossiers, selon la Cnav.

Dépistage des infections sexuellement transmissibles sans ordonnance

Plus besoin d'une ordonnance pour demander un dépistage de plusieurs infections sexuellement transmissibles (IST). Désormais, toute personne peut se rendre en laboratoire de biologie médicale et solliciter un dépistage sans avis médical antérieur.

La mesure concerne les dépistages du Sida, de la syphilis, de l'hépatite B, de la gonococcie et de la chlamydiose. Pour les moins de 26 ans, le dépistage du Sida était déjà pris en charge par l'Assurance maladie. Désormais, les quatre autres IST listées le sont également.

Le choc des savoirs à l'école

Le "choc des savoirs", si décrié par nombre de syndicats enseignants, prend ses marques à la rentrée des classes 2024. Mesure la plus emblématique de cette réforme, chère à l'ancien ministre de l'Éducation Gabriel Attal, à destination des élèves de 6e et 5e en mathématiques et en français : les groupes de besoins. Terminologie sur laquelle l'actuelle ministre (démissionnaire) Nicole Belloubet a insisté, aux dépens de "groupe de niveaux". Même si ce dernier terme est toujours utilisé sur le site du ministère.

Autre changement : 200 collèges de France vont expérimenter l'interdiction des téléphones portables. Si l'expérimentation est jugée concluante, la mesure sera généralisée à l'ensemble des établissements en janvier 2025. Certains établissements expérimentent aussi, dès cette rentrée, l'uniforme obligatoire.

Quelques changements sont à prévoir du côté des programmes des CP et des CM1, et ceux d'enseignement moral et civique pour tous les niveaux.

Baisse des délais de recours contre les projets agricoles

Paru en mai, quelques mois après le point fort de la contestation des agriculteurs, un décret fait désormais passer de 4 à 2 mois le délai de recours contentieux contre les projets agricoles et ouvrages hydrauliques. Le ministre (désormais démissionnaire) de la culture expliquait à l'époque que "nos agriculteurs doivent en finir avec des procédures qui, par leur longueur, les découragent". L'objectif est de "purger les autorisations de tout recours en 24 mois, maximum".

✅ Engagement tenu : le décret visant à réduire les délais de recours contentieux contre les projets agricoles et ouvrages hydrauliques est publié aujourd’hui.



Pour s’adapter au changement climatique et restaurer notre souveraineté alimentaire, nos agriculteurs doivent en finir… pic.twitter.com/V8h2bQTPtU — Marc Fesneau (@MFesneau) May 12, 2024

Hausse du plafond de ressources dans les crèches

La caisse d'allocations familiales augmente le plafond de ressources à prendre en compte au sein des crèches qu'elle finance. Fixée à 6 000 euros mensuels depuis le 1er janvier, elle passe ce 1er septembre à 7 000 euros.

Retour de la limite de 100 ml de liquide en cabine en avion

En début d'année, l'Union européenne annonçait la fin de l'interdiction d'emporter en cabine du liquide dans des contenants de plus de 100 ml. L'interdiction visait à empêcher l'embarquement en avion de liquides explosifs.

L'Europe avait décidé de mettre fin à cette limite à la suite de tests concluants de scanners permettant de détecter des liquides explosifs. Sauf que, depuis, on s'est rendu compte que lesdits scanners ne sont pas si infaillibles qu'il n'y paraissait. Ce 1er septembre, retour donc à la tradition et à la limite de 100 ml maximum.

Et comme tous les ans...

Comme les années précédentes, votre taux de prélèvement à la source sera mis à jour automatiquement en fonction de l'évolution de vos revenus. Il est consultable sur votre espace personnel en ligne impots.gouv.fr.