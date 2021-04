Affaire Anaïs Guillaume : Philippe Gillet condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour assassinat

"Comme je l'ai toujours dit, je suis innocent madame la présidente, je n'ai rien fait." C'est avec ces mots que Philippe Gillet a conclu près de trois semaines de procès. Philippe Gillet, 48 ans, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté des deux tiers par la cour d'assises de Reims, ce jeudi 22 avril, pour l'assassinat d'Anaïs Guillaume. Contrairement au verdict en première instance, la préméditation a été retenue. En revanche, comme lors de son procès à Charleville-Mézières, il est acquitté concernant la mort de sa femme Céline Gillet, survenue le 3 janvier 2012. La veille, le parquet avait requis la peine maximale. Réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté des deux tiers.

C'est devant une salle bondée où l'émotion était grande, que la présidente de la cour d'assises a rendu son verdict.

La cour a rendu son verdict : 30 ans de réclusion pour Philippe Gillet. • © Thierry Doudoux, FTV

La défense a plaidé l'acquittement

Jusqu'au bout, Philippe Gillet aura clamé son innocence. Pourtant, les avocats généraux étaient catégoriques la veille. Dans les deux dossiers qui mettent en cause l'agriculteur ardennais, il devait être reconnu coupable. Coupable d'avoir prémédité le meutre d'Anaïs Guillaume, dont les ossements ont été retrouvés plus de six ans après sa disparition sous un tas de fumier. Un "ultime outrage" à la victime, a déclaré Marlène Borde, avocate générale, après un exposé méticuleux des faits. Découverte permise par la fille de Philippe Gillet, Victoria, tout juste majeure. "L'accusé s'est servi de sa fille, ce qui, à mon sens, justifie qu'on demande la peine la plus haute", a conclu la magistrate.

Quant à la défense, les avocats de l'agriculteur savaient "que la tâche serait rude", comme l'a introduit Ghislain Fay, qui représente Philippe Gillet depuis le début, "avant-même qu'il ne soit interrogé par les enquêteurs". Avec Hugues Vigier, arrivé en 2019 sur le dossier, ils ont tenté de convaincre les jurés qu'il existait un "doute raisonnable" profitable à l'accusé.

Dans un tout autre style, Hugues Vigier a fait appel à la raison des jurés, citant tour à tour des philosophes comme Vladimir Jankélévitch, André Gide ou encore le romancier Antoine Bello. "La présomption d'innocence, c'est vous inviter à vous faire violence en permanence", a-t-il rappelé, avant de souligner : "Nous n'avons pas d'éléments objectifs. Nous n'avons pas d'éléments qui montrent une volonté d'homicide. Nous n'avons pas d'éléments médicaux qui montrent qu'il y aurait eu une forme d'acharnement." Mais les arguments n'ont pas suffi.