Affaire Sophie Le Tan : Jean-Marc Reiser, le principal suspect, reste en prison

Refusée. La cour d'appel de Colmar a rejeté ce jeudi la demande de remise en liberté formulée par Jean-Marc Reiser , détenu depuis septembre 2018 à la, à Strasbourg. Il est suspecté d'être responsable de la disparition de Sophie Le Tan , mais il clame son innocence Gérard Welzer, l'avocat de la famille Le Tan, a réagi au rejet de la demande de libération: "Ce n'est. Nous avons la conviction que monsieur Reiser est coupable, sans aucun doute possible. Et que la culpabilité ne peut qu'entraîner le rejet de la demande de remise en liberté."Depuis la matinée de ce jeudi, le mouvement de soutien aux proches de Sophie Le Tan était rassemblé devant la cour d'appel , jugeant cette remise en liberté "inacceptable". Présente et parlant pour la première fois aux médias, la mère de Sophie, Huong, était en larmes: "Où est ma fille? Je la cherche toujours. Notre famille était heureuse. Maintenant, Sophie n'est plus là, et. Notre vie est totalement bouleversée."