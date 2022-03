Alsace : l'offre de reprise de Caddie reste insuffisante à la veille de la décision du tribunal de Saverne

L'avenir de Caddie sera scellé ce mardi 22 mars. A la veille de la décision du tribunal de Saverne, le ministère de l'Économie reconnaît une situation fragile, mais déclare rester aux côtés du fabricant alsacien de chariots.

En janvier 2022, l’entreprise Caddie a été placée en redressement judiciaire. Depuis, la menace de la liquidation plane sur le fabricant alsacien de chariots. Stéphane Dedieu, l'ancien PDG, avait jusqu'à ce 22 mars pour boucler son offre de reprise, en association avec un nouvel investisseur, Pascal Cochez.

Ce mardi 22 mars 2002, le tribunal de Saverne se prononcera pour ou contre l’offre de reprise. Mais la situation reste toujours très incertaine et l'on se demande bien qui va mettre l’argent sur la table et sauver Caddie en quelques heures.

Le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance (Bercy) et la région Grand Est ont reconnu ce lundi 21 mars, lors d’un point presse, que la situation de l’entreprise implantée à à Dettwiller est "fragile" . Ils indiquent que la dernière offre de reprise est "détériorée par rapport à l’offre initiale, mais qu’elle a le mérite d’exister".

Une offre insuffisante

Aucun prêt bancaire n'a été accordé au candidat repreneur Pascal Cochez, et les fonds propres réunis avec l’ex PDG de Caddie, Stéphane Dedieu, sont en baisse. A quelques heures du jugement, il manque toujours des fonds qui ne couvrent pas les estimations faites pour relancer l’entreprise, soit plus de 4 millions d'euros.

Bercy déclare ne pas vouloir abonner l’entreprise. Le vice-président de la région Grand Est rappelle qu’elle est à côté de l'emblématique entreprise depuis plusieurs années. "On est intervenu pour qu’il n’y ait pas défaillance de l’entreprise et on souhaite prolonger ce soutien avec l’aide à la reprise sous forme d’une avance remboursable."

Les objectifs de Pascal Cochez et de Stéphane Dedieu seraient de poursuivre la fabrication de chariots pour la grande distribution, d’étendre le spectre des activités, aux aménagements de magasins notamment et de faire de la sous-traitance d’activités. Leur plan permettrait de conserver 113 emplois sur 139.

Des aides de l'Etat et de la région

Aujourd’hui entre fonds propres et aides de la Région et de l’Etat, la nouvelle offre atteint 1.620 000 euros. De leur côté, les banques ne s’engagent pas. Malgré ces circonstances clairement défavorables, le Grand Est va apporter 452.000 euros au projet porté par Pascal Cochez, l’Etat va prêter 418.000 euros.

Les fonds propres des investisseurs privés s’élèvent à 750.000 euros, dont 495.000 apportés par Pascal Cochez et 255.000 par Stéphane Dedieu. Pascal Cochez serait donc l'actionnaire majoritaire à 64%. Verdict du Tribunal de Saverne, ce mardi matin 22 mars 2022.