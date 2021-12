Alsace : voici les deux monuments historiques qui vont recevoir 364.000 euros du Loto du patrimoine

La municipalité de Rixheim (Haut-Rhin) a appris ce lundi 20 décembre qu'elle allait toucher 117.000 euros de la part du Loto du patrimoine pour rénover l'ancienne commanderie de l'Ordre teutonique. Quant au refuge fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel (Bas-Rhin), il touchera 247.000 euros.

On savait déjà quels monuments alsaciens allaient bénéficier de l'édition 2021 du Loto du patrimoine. Depuis ce lundi 20 décembre 2021, le montant de leur dotation est connu.



L'ancienne commanderie de l'Ordre teutonique, située à Rixheim (Haut-Rhin), va toucher la bagatelle de 117.000 euros. "Il faut savoir que 320 fenêtres et portes-fenêtres vont être changées sur l'ensemble du bâtiment", précise la maire (LR) Rachel Baechtel. "Tout est à reprendre : pierres, sculptures..." Sept millions d'euros sont requis pour une réfection totale.



Le mur d'enceinte du refuge fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel (Bas-Rhin), va lui bénéficier de 247.000 euros. "On est heureux", s'exclame son maire (SE), Fabrice Ensminger. "C'est une réelle surprise, on ne s'y attendait pas. Une telle somme, pour une commune avec un petit budget comme la nôtre..." Un tout petit peu plus d'un millier de personnes y vit. "Ça nous permettra de rénover la totalité du centre du village." Ce mur fortifié date du XIIIe siècle et coûtera au total un million d'euros à restaurer (voir sa localisation sur la carte ci-dessous).







Pour le Loto du patrimoine 2022, l'appel à projets se clôturera le 28 février.