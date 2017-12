Johnny Hallyday : ils ont fait leur service militaire avec lui

Il voulait pas se montrer en vedette ou à part : il partageait les même tâches que nous, il allait faire les gardes comme nous, on partait en manoeuvre [ensemble].

Johnny gratte la guitare lors d'un bivouac / © France 3 Alsace

C'était un homme entier, on perd une grande personne.

Jean-Marie Elkeries se souvient des six mois qu'il a partagés avec Johnny, dans la même chambre. Cétait entre juillet et décembre 1964. "C'était pour moi une personne comme toutes les autres, un militaire comme tous les autres", raconte-t-il.La déjà rockstar avait une voiture et elle emmenait volontiers quelques copains du régiment faire la fête sur Strasbourg : "Quand il disait, "tu viens à Strasbourg, on va faire la bringue", moi je disais "oui, mais pour traverser la frontière Kehl-Strasbourg, il faut une permission". "T'en fais pas, j'ai ce qu'il faut" : il avait un carnet à souches, tamponnées par le colonel, et il fallait ça pour traverser la frontière à l'époque."Il recevait plein de cartes de fans, qu'il distribuait, et il distribuait aussi des bandes dessinées à tout le monde.Neuf ans après son service militaire, Jean-Marie va à un concert de Johnny, il l'attend à la sortie et la star la reconnaît et le présente comme son meilleur copain de l'armée. Une grande émotion pour Jean-Marie Elkeries :René Hivert se souvient de Johnny aussi : il avait le coeur sur la main, il était discret et simple, aimant les bandes dessinées. Il parlait peu :