Strasbourg : les pompiers au secours... d'un sanglier!

Que faisait un sanglier rue de la Rochelle, en pleine zone industrielle du Port du Rhin, à Strasbourg? L'histoire ne le dit pas, mais les pompiers, alertés par un riverain, ne se sont pas vraiment posés la question avant d'aller porter secours à l'animal, piégé dans l'eau. Premiers sur les lieux, les pompiers de la caserne Ouest n'étaient pas au bout de leurs efforts : ils ont d'abord fait appel à leurs collègues plongeurs de la caserne de Finkwiller, lesquels se sont vus épaulés, vu le gabarit du sanglier, par le chef de groupe de Molsheim, équipé de son fusil hypodermique.



9 pompiers, des plongeurs et un fusil hypodermique

"L'animal a été légèrement sédaté, pour pouvoir le sortir en toute sécurité, explique le lieutenant Hoffbeck, officier du Service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin. Mais dès qu'il a été couché sur les rives, il s'est levé et a pu rejoindre son milieu naturel!" Tout est bien qui finit bien donc, pour l'animal, et pour les pompiers, peu coutumiers de ce genre d'interventions. "Nous lui souhaitons maintenant d'avoir plein de petits marcassins", conclue le lieutenant dans un sourire.