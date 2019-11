TEMOIGNAGE - “En 1918, tous les Alsaciens n'étaient pas heureux de redevenir français”

"Il n'en parlait jamais"

C'était une trop grande souffrance

Georges Borkowski petit garçon entouré de son grand-père (à droite) de son père et de sa soeur. Photo prise au Neuhof.



"Soldat allemand dans la Somme : un traumatisme "

Fredric Brandstaedt ( assis à droite avec une casquette ) en 1916 entouré de prisonniers de guerre dans les Balkans.

Carte postale envoyée du camp par Frederic à sa mère datée de 1916

"Il n'a jamais accepté d'être français"

Quand l'Allemagne a annexé l'Alsace Moselle, il était content

Nous avons contacté Georges Borkowski suite à un appel à témoignages consacré à la Première Guerre mondiale. Dans un mail qu'il nous a fait parvenir, il a choisi de raconter l'histoire de son grand-père Frederic Brandstaedt, alsacien, né en 1894. Né allemand . Ce témoignage nous a particulièrement touché. Voir troublé. Tant il sort des discours convenus. Tant il sort de la belle histoire racontée par les vainqueurs au coin du feu. Celle où dans l'euphorie de l'armistice, les Alsaciens nés allemands comme Frédéric et ayant fait la guerre en tant que tels, auraient, du jour au lendemain, retourner casaque et drapeaux le coeur léger. Non.Quand Georges Borkowski évoque son grand-père maternel, l'émotion affleure. " Je suis très attaché au souvenir de mon grand-père. Il s'est toujours occupé de nous. Mes premiers musées, c'est grâce à lui. A l'époque, on vivait tous ensemble, mes grands-parents, mes parents, ma soeur et moi dans un deux pièces. Route du Neuhof à Strasbourg. Ça a duré onze ans." Très proche mais si lointain. Car l'histoire de ce grand-père, Georges ne la découvrira qu'au compte-gouttes et bien plus tard. "A six ans j'ai pris conscience qu'il avait été soldat parce qu'à Noël, mon père et mon grand-père tiraient en l'air avec un fusil.Le petit garçon fait d'autres découvertes : "Au grenier, j'ai trouvé tous ses effets, son équipement militaire au grand complet. Il avait tout gardé. Chez moi, j'ai encore sa baïonnette. Mon grand-père ne parlait jamais de la guerre. Je crois que c'était une trop grande souffrance de se remémorer tout ça. Un réel traumatisme."C'est en interrogeant bien plus tard sa mère que Georges arrive à reconstituer un pan de son histoire." J'ai appris quelques bribes. Il est né allemand en 1894 et a suivi une scolarité allemande.. C'est important de le rappeler. Il a été affecté dans la région de la Somme où il a pris une balle anglaise dans le genou. Ça l'a rendu légèrement invalide." A partir de cette époque et jusqu'à la fin de la guerre Frederic Brandstaedt sera affecté à la surveillance des prisonniers de guerre. Comme en témoigne cette photo prise en 1916 dans un camp de prisonniers dans les Balkans.En novembre 1918, Frederic Brandstaedt devient français. Sur le papier. Sur ses papiers. "Il a très mal vécu le changement de nationalité. Il ne l'a même jamais accepté.. A cette époque-là de toute façon, tout le monde parlait alsacien. Il n'en a simplement jamais eu besoin. Jusqu'à sa mort en 1975." Une souffrance mais pas de rancoeur. " Il ne m'a pourtant pas dit qu'il ne voulait pas parler Français. C'est autre chose. Il n'avait pas de rancoeur contre la France non. Il ne l'a jamais même critiquée. Juste une blessure."

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Frederic Branstaedt soutient l'ennemi. L'Allemagne. "Il est resté allemand dans l'âme. Quand l'Allemagne a annexé l'Alsace Moselle, il était content. En 1940, le parti nazi lui a demandé d'être concierge d'immeuble. Blockleiter. Dans le quartier du Neuhof à Strasbourg [Le Blockleiter était responsable du parti pour un bloc de maisons. Il devait tout savoir et tout connaître de son bloc, ndlr] " Je ne sais pas s'il était volontaire ou non. Tout ce que je sais c'est qu'à la Libération, il a dû s'expliquer."

Je crois qu'il ignorait les saloperies qu'avaient faites les nazis. Après, il a dû avoir honte.

"C'était important pour moi de témoigner"

Il faut sortir du mythe à l'occasion de ce centenaire. C'est important

" Tout ça bien sûr, il ne m'en a jamais parlé. C'est ma mère qui me l'a dit. Il avait des sympathies vis-à-vis de l'Allemagne. Nazi, je sais pas.Vraiment. Je crois qu'il ignorait les saloperies qu'avaient faite les nazis. Quand il a dû apprendre ce qu'était le régime nazi il a dû avoir honte. Sur ça : silence radio.Si Georges a tenu à nous livrer ce témoignage c'est pour deux raisons. Pour démystifier d'abord. "Contrairement à ce qu'on m'a appris à l'école primaire, tous les Alsaciens n'étaient pas fiers d'être nationalisés français après la guerre.. Il faut que l'on sorte de ce mythe aujourd'hui à l'occasion de ce centenaire. C'est important. Moi je sais que mon grand-père n'était pas du tout heureux. Et il ne devait pas être le seul, loin de là."

Et puis Georges a voulu mettre l'accent aussi sur l'Alsacien. " C'était leur langue. Pas le Français. Pas l'Allemand. Mes grands-parents n'ont jamais parlé Français. Ca aussi c'est important. Histoire de recontextualiser les choses."