EN IMAGES. Un nouveau nuage Arcus observé dans les Ardennes, la région passe en vigilance orange orages

Ce jeudi 24 août, un nuage de type Arcus, a traversé Sedan. La Champagne-Ardenne a également été placé en vigilance orange orages. Un phénomène spectaculaire et de plus en plus fréquent.

Après le coup de chaud, place aux orages ! Ce jeudi 24 août 2023, alors que la Champagne-Ardenne a été placé en vigilance orange orages, un nuage de type Arcus, présent sous la forme d'un dôme menaçant, a été observé dans le secteur de Sedan aux alentours de 14h.

"Cette photo, ce n'est pas le fruit du hasard. Je fais régulièrement le suivi d’orage, mais je ne suis pas un chasseur d’orage", explique celui qui a capturé ces photos, Philippe Lenoble.

"C'est toujours impressionnant de le voir arriver"

"J’ai une application où je peux suivre les orages. Je l'ai vu arriver, je savais à quoi m’attendre", précise-t-il. Il s'agit du premier nuage avant l'arrivée de l'orage.

L'arrivée du front froid orageux a fait perdre une dizaine de degrés en quelques minutes.

Image radar du déplacement des cellules orageuses. • © DR

"On a beau avoir l’habitude, c'est toujours impressionnant de le voir arriver, son évolution...", explique le photographe qui était équipé d'un appareil photo sur pieds et d'un drone.

L'orage est arrivé du sud-ouest et pour basculer vers le nord-ouest pour toucher les Ardennes aux environ de 16h. En Champagne-Ardenne, il est prévu des rafales jusqu'à 93 km/h entre 15h et 19h avec un risque de grêle.

Un phénomène de plus en plus fréquent

"Au niveau des Ardennes, c'est rare d’avoir de bonnes conditions pour observer les nuages", raconte-t-il. Un nuage similaire a été observé en Normandie ce jeudi matin.

Un nuage similaire a été observé en Normandie ce jeudi 24 août 2023, au matin. • © Philippe Lenoble

Selon Keraunos, l'observatoire français des orages, "le système orageux en Normandie, qui génère localement de fortes rafales (90/100 km/h) vu du satellite, avec une présentation satellite typique des systèmes convectifs de méso-échelle aboutis".

C'est un phénomène spectaculaire qui est de plus en plus fréquent en France.