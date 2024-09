Le plus jeune député de France, le RN Flavien Termet annonce sa démission, une nouvelle élection dans les Ardennes annoncée

Flavien Termet, député RN des Ardennes, âgé de 22 ans, élu en juin 2024, a annoncé sa démission par un communiqué. La raison est d'ordre médical.

L'annonce a surpris. Flavien Termet, élu en juin 2024, à l'âge de 22 ans, député RN des Ardennes, jette l'éponge. Il s'était fait connaître notamment par sa présence en tant que benjamin des députés, sous le perchoir, lors du vote pour la présidence de l'Assemblée nationale. Flavien Termet a annoncé sa démission le lundi 30 septembre dans un communiqué sur Facebook. Dans un long texte, le jeune élu s'explique sans donner plus de détails, mais évoque des problèmes de santé.

Le député et délégué départemental des élus RN des Ardennes invoque des raisons personnelles, d’ordre médical : "je suis dans l’impossibilité d’exercer pleinement ce mandat". Il s'agirait selon nos informations d'une maladie grave. Mais au RN Grand Est, on se refuse à tout commentaire sur le sujet. Son suppléant est Michel Delsuc, 68 ans, retraité et adjoint au maire à Coucy.

Il y a quelques jours, Flavien Termet avait encore arpenté les allées de la Foire de Châlons-en-Champagne. Il était également présent à une mobilisation des éleveurs ardennais touchés par l'impact de la fièvre catarrhale.

"Ardennaises, Ardennais, cette démission n’est pas un abandon. Le Rassemblement national présentera un candidat lors de l’élection à venir et j’ai toute confiance en celui-ci pour défendre farouchement notre beau département et ses habitants. Je vous demande de lui faire confiance également. Le Rassemblement national sera à vos côtés demain, comme je l’ai été dès le premier jour où vous m’avez accordé vos suffrages. Je sais que mon successeur vous aidera et vous défendra avec la même vigueur que j’aurais souhaité le faire".



"Démissionner aujourd’hui me brise le cœur, mais si je me suis engagé, c’est parce que je vous aime et cela ne s’arrêtera pas". Flavien Termet avait battu le député sortant (Agir) Lionel Vuibert, avec 52,99 % des voix, dans la première circonscription. Né le 29 janvier 2002 à Lorient (Morbihan), il était cadre de la fonction publique et travaillait au siège du RN avant l'élection. Il siégeait comme membre de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée.

Une élection partielle devrait être organisée dans les trois mois dans la première circonscription des Ardennes.