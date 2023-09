Monument préféré des Français : trois choses à savoir sur le château-fort de Sedan, vainqueur de l'édition 2023

Le château-fort de Sedan, dans les Ardennes, a remporté le trophée 2023 de l'émission "le monument préféré des Français ce mercredi 13 septembre sur France 3. Il était en compétition face à 13 autres sites patrimoniaux du pays.

Victoire de Sedan ! Stéphane Bern, l'animateur de l'émission "Le monument préféré des Français" a annoncé la victoire du château-fort de Sedan (Ardennes) vers 23h15, ce 13 septembre, au terme de la présentation des 13 autres monuments en lice. Le monument est élu préféré des Français en 2023. "Ça va remonter le moral des Sedanais", écrit Christine, une fan sur la page Facebook du château, en écho à la rétrogradation douloureuse du club de football local, le CSSA, désormais en Régional 3. Côté patrimoine désormais, Sedan joue dans la cour des grands, même si les touristes comme les habitants le savaient déjà. "Les félicitationt sont nombreuses, comme les témoignages de fierté.

Le directeur château, Melaine du Merle, a accueilli Stéphane Bern pour recevoir son trophée. "C'est une grande fierté, on espère avoir une aura nationale voire internationale". Le maire (PS) de Sedan Didier Herbillon est présent sur place pour cette séquence enregistrée en secret. Un secret qui avait été bien gardé. Contacté la veile par France 3 qui connaissait le verdict, le château n'avait rien soufflé. "C'est du plaisir et de l'émotion, elle tombe bien cette victoire, à quelques mois des 600 ans de ce château". Et à deux jours des journées européennes du patrimoine des 16 et 17 septembre. "Il correspond à l'identité des Sedanais". Une plaque a été remise au maire de la ville. Elle sera désormais posée à l'entrée de l'édifice.

Le château-fort de Sedan succède à la Gare transatlantique de Cherbourg et au sous-marin Le Redoutable, situés en Normandie au sein de la Cité de la mer.

Le géant des Ardennes a été présenté par Stéphane Bern. "Un château de conte de fées, un panorama de l'architecture militaire". Son histoire est racontée par le directeur du château. Situé à un emplacement stratégique en France à la frontière belge, cet édifice fait figure de forteresse. Avec des fortifications hors normes, et une surface de 35 000 mètres carré.

22h55 : Reste encore deux monuments en lice avant de connaître le monument préféré des Français de l'édition 2023. Dont le château fort de Sedan. En attendant le résultat, le château fait sa promo sur les réseaux sociaux. "Le banquet est prêt en cas de victoire !", poste l'équipe du monument ardennais.

Quatorze monuments, un pour chaque région de France métropolitaine et un pour l'outre-mer s'affrontaient. Pour le Grand Est, c'est le château-fort de Sedan qui a été choisi. Voici trois choses à savoir sur le monument des Ardennes, désormais préféré des Français en 2023. Pour en apprendre davantage, n'hésitez pas à lui rendre une petite visite !

Plus grand château-fort d'Europe

Evrard de La Marck, seigneur de Sedan, décidé la construction du château en 1424. Au fil des siècles et de l'évolution de l'armement, l'édifice est renforcé, ses murs sont épaissis. Le château, dans sa forme actuelle, totalise 35 000 mètres carrés de surface sur sept niveaux. Il a des murs de plus de 7 m de large. Le plus épais avoisine les 27 mètres de large.

Cela en fait le "plus grand château-fort d'Europe". C'est en tout cas ce qu'affirme la direction du site. On n'a pas tout mesuré, mais en bons défenseurs de notre région, on leur fait confiance ! Le lieu est classé monument historique depuis 1965.

Le drapeau blanc y a été hissé par Napoléon III

Le 19 juillet 1870, Napoléon III, alors Empereur des Français, déclare la guerre à la Confédération d’Allemagne du Nord. Après un mois de guerre et quelques défaites qui provoquent l’évacuation de l’Alsace et de la Lorraine, la France dispose de moins de la moitié de sa première armée, et se replie progressivement vers Sedan.

La bataille décisive (dite Bataille de Sedan) commence le 1ᵉʳ septembre 1870 et les Français se révèlent complètement impuissants face à l’armée prussienne. Dans le but d’éviter des morts inutiles, Napoléon III fait hisser le drapeau blanc sur le château-fort de Sedan le lendemain, synonyme de capitulation.

Suite à cette défaite, il devient le quatrième souverain français capturé sur un champ de bataille de l’histoire. Il est ensuite déchu dès que la nouvelle parvient à Paris, Marseille et Lyon, et la République est proclamée le 4 septembre 1870.

Il a failli être rasé

Le château-fort est cédé par l'armée française à la ville de Sedan en 1962, pour un franc symbolique. En 1967, l'ordre du jour du conseil municipal de la ville mentionne la création d'un centre commercial à la place du château-fort. Une seule voix aurait suffi à l'époque à rejeter le projet, comme le racontait Grégory Duchatel sur France Bleu en 2021.

Le château-fort de Sedan avait déjà participé au concours du Monument préféré des Français en 2014, mais ne s'était pas hissé jusqu'en finale. Il a pris sa revanche cette fois-ci avec un succès mérité.