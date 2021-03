Ardennes : deux morts dans un incendie à Sedan, un bébé et sa mère

Un incendie s'est déclaré dans la nuit du lundi 8 mars au mardi dans un appartement de Sedan dans les Ardennes. Le bilan est lourd : 2 personnes décédées, une femme et un nourrisson. Sept personnes ont été blessées ou incommodées par les fumées.

C'est une nuit tragique qu'a connu le centre de Sedan dans les Ardennes. La nuit dernière, passant du lundi 8 mars au mardi, une quarantaine de sapeurs-pompiers est intervenue sur un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble 7 place d'Armes.

Le feu aurait pris dans la cage d'escalier et se serait propagé aux combles aménagés dans cette construction de type R+3 à usage d'habitation ayant un commerce en rez de chaussée.

L'incendie s'est déclaré en plein centre de Sedan. Il a mobilisé 59 pompiers. • © Sébastien Valente @francetelevisions

Une femme et un nourrisson d'un mois sont décédés

Sur place, les autorités dénombrent plusieurs victimes : une femme de 41 ans et son nourrisson de un mois sont décédés. Par ailleurs, trois personnes ont été transportées aux centres hospitaliers de Sedan et de Charleville Une victime à mobilité réduite a été prise en charge par le Smur de Sedan et transporté à l'hopital. Enfin un sapeur-pompier a été observé par un médecin.

59 pompiers mobilisés

Au total, 59 pompiers ont été mobilisés pour cet incendie ainsi que 11 véhicules de secours. Ils ont eu recours à 5 lances. L'action des soldats du feu a permis d'éviter la propagation des flammes aux batiments contigus.

La sous-préfète et le Maire de Sedan se sont rendus sur place. Un incendie avait déjà eu lieu dans la même cage d'escalier.

Les sapeurs-pompiers étaient encore sur place en milieu de matinée. Les opérations de déblaiement ont commencé. • © Sébastien Valente @francetelevions

Une enquête criminelle ouverte

Une enquête criminelle pour incendie volontaire ayant entraîné la mort a été ouverte. Elle est confiée à la Direction territoriale de la police judiciaire et la Brigade de sûreté urbaine de Sedan.

Selon le Procureur de la république, Laurent de Caigny que nous avont joint : "la victime a dans ses antécédents des condamnations pour des incendies volontaires. Mais aucun lien n'est établi pour le moment." La police va mener son enquête et des expertises dans la journée. Un incendie avait déjà eu lieu dans la même cage d'escalier.