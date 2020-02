VIDÉO. Sedan : violente bagarre entre supporters avant le match face à Bastia, neuf personnes blessées

Des hooligans d'Utrecht

La boulangère de la rue du Ménil à Sedan, est encore sous le choc. Moins de deux heures après les faits, elle nous raconte des scènes de violences urbaines vécues sous ses yeux. "C'était très violent. Tout a commencé vers 14h. On a vu des gens qui se battaient, des barrières et des poubelles jetées, des pavés qui volaient. Des gens en sang sont passés devant la boulangerie. On a vu un attroupement de personnes qui couraient, des cris. Les gendarmes nous ont dit que ce sont des hooligans hollandais qui seraient venus. On a manqué de fermer boutique. Pas mal de commerces ont fermé rue Carnot".Ce samedi 15 février, le match entre Sedan et Bastia a commencé à 18h. Une affiche très attendue qui a rassemblé plus de 8.000 supporters. Les scènes de violences ont duré pendant une bonne heure. "On a eu peur. On n'a jamais vu ça", continue la boulangère Ardennaise, encore sous le choc. Les gendarmes sont intervenus pour contenir les supporters. Ceux de de Bastia sont regroupés dans un bar de la ville.Sur sa page Facebook, des supporters du club sedannais évoquent la situation. "Supporters sedanais et ardennais! Faites attention à vous si vous vous rendez actuellement en direction du stade! Des supporters bastiais sèment la pagaille en centre-ville avec des lancers de projectiles (type: barrières, fumigènes, pavés et autres) Il fallait s’y attendre, avec la venue de bus non sécurisé! Inadmissible !" Une vidéo montre clairement cette scène de violence et confirme la tension du début d'après-midi.Cette bagarre aurait opposé des supporters bastiais indépendants (hors déplacement officiel du club) à des hooligans du club hollandais d'Utrecht. Un bijoutier de Sedan, témoin des faits, confirme que les supporters corses étaient en train de boire dans un bistro. Une bande de cinquante supporters a ensuite déboulé avec des barres de fer. La provocation a dégénéré. Les pompiers des Ardennes font état de neuf personnes blessées, dont une, victime d'un traumatisme crânien. Un blessé a refusé d'être transporté à l'hôpital de Sedan. Un Hollandais, trois Corses et cinq Sedanais comptent parmi les victimes. Six ont été transportés à l'hôpital par les pompiers, les trois autres se sont rendus au centre hospitalier par leurs propres moyens.Le maire de Sedan, Didier Herbillon, confirme de son côté qu’il y a eu "un règlement de compte, cela fait sans doute référence à un contentieux ancien quand les deux clubs étaient en ligue 1, ça a été très violent. Au niveau de la sécurité, on aurait dû stopper les bus corses avant qu’ils ne pénètrent en ville. Il y a eu làLe premier magistrat de la ville "constate que ça aurait pu être bien pire et heureusement les commerces n’ont pas souffert." Quant à l'existence d'un blessé, le maire explique qu'il n'a pas "d’informations précises, mais les pompiers lui ont dit qu’ils avaient pris en charge une personne gravement blessée." Il insiste enfin sur la nécessité de sécuriser le stade sur un match où l'on attend 10.000 personnes.Le centre hospitalier confirme de son côté l'arrivée de plusieurs blessés dont un en urgence absolue. Le calme semble revenu en centre-ville.