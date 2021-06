Aube : trois morts dont deux enfants dans un accident de la route

Le bilan est terrible : trois morts et deux personnes en urgence absolue. C'est un véritable drame de la route qui s'est produit samedi soir vers 22 heures sur la départementale D619 entre les communes auboises de Crancey et Nogent-sur-Seine. Pour une raison encore indéterminée, deux voitures se sont heurtées frontalement.

3 morts dans un accident de la route dans l'Aube • © Nicolas Coadou @ftv

Dans le premier véhicule, le conducteur, un homme âgé de 35 ans et dans le second un père et ses trois jeunes enfants tous originaires du département. Le conducteur de la première voiture a été transféré en urgence absolue dans un hôpital de la région parisienne, vers l'hôpital de Créteil. Dans le deuxième véhicule, les pompiers et les gendarmes ont dû faire face à l'horreur puisqu'ils ont constaté les décès du père de famille de 28 ans, mais également de deux enfants âgés de 7 et 5 ans. Le troisième enfant, une fillette de 3 ans a été héliportée en urgence vers l'hôpital de Créteil.

Une enquête est ouverte et a été confiée à la gendarmerie de l'Aube.