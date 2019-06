Bas-Rhin : la police lance un appel à témoins dans le cadre d'une enquête pour enlèvement

🔴Appel à témoins



C'est dans le cadre d'une enquête pour enlèvement et séquestration qu'un appel à témoins a été diffusé sur les réseaux sociaux ce vendredi 7 juin au matin par la police nationale du Bas-Rhin . La police judiciaire de Strasbourg recherche deux hommes de nationalité polonaise, âgés de 51 et de 23 ans. Ils sont suspectés d'avoir enlevé une de leurs compatriotes, Jolanta Szewcyk."Ils ont disparu dans le secteur de Schweighouse-sur-Moder (67) le 5 juin 2019", précise le communiqué, et "ne parleraient pas français". Toute personne disposant d'informations susceptibles de faire avancer l'enquête est invitée à. La police avertit qu'il s'agit "d'individus pouvant être dangereux" et demande aux éventuels témoins deLes deux hommes recherchés auraient enlevé la victime le 3 juin dernier à Aspach, en Allemagne. "L’enquête a établi que les suspects et la victime sont venus en camping-car et ont séjourné à Schweighouse-sur-Moder, à proximité de Haguenau du 3 au 5 juin", précise la Direction interrégionale de la police judiciaire de Strasbourg . Le véhicule a été retrouvé le lendemain, vidé de ses occupants.