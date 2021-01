DIRECT VIDEO - Suivez la naissance de la Collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Bierry élu président

12 h 10 : prises de parole successives

11 h 59 : Frédéric Bierry lit à haute voix la charte de l'élu local.

11 h 45 : "Pourquoi on compare toujours la CEA à la région Grand-Est ? Ce sont deux collectivités qui n’ont pas les mêmes compétences ni les mêmes objectifs. L’avenir de la CEA n’est pas d’être contre, mais d’être pour le territoire alsacien et de se construire avec un vrai projet. En tant que président de la région, je participerai avec plaisir à la construction d’un projet à l’échelle de l’Alsace", a déclaré Jean Rottner au micro de France 3.

11 h 43 : fin du discours de Frédéric Bierry

11 h 37 : "Quelles économies ? Le nombre de fonctionnaires inutiles va-t-il être réduit ?", demande un téléspectateur. De nombreuses questions reçues par France 3 vont dans ce sens. "Il n’y a pas de baisse des dépenses à attendre puisque qu’on a le même besoin à satisfaire du point du vue public et on va le satisfaire avec des moyens qui sont sont déjà limités pour le satisfaire", répond Arnaud Duranthon, maître de conférence de droit public. Ce ne sont pas les élus qui coûtent cher dans une collectivité. Ce qui coûte cher, c’est la réalisation des compétences au quotidien."

11 h 35 : "C’est une ère nouvelle post-traumatique qu’il nous faut penser et construire"; affirme Frédéric Bierry.

11 h 25 : "La nouvelle Collectivité Européenne d’Alsace est née du refus d’une loi stupide [...] qui a fait disparaître notre région historique, l’Alsace", a déclaré Frédéric Bierry. "Une grande majorité des Alsaciens a refusé ce diktat. Ils l’ont manifesté à raison dès 2014. Ils l’ont rappelé à chaque fois qu’ils ont été interrogés sur le sujet", a-t-il poursuivi.

© Nicolas Meyer / France Télévisions

11 h 23 : Frédéric Bierry entame son premier discours en tant que président de la Collectivité européenne d’Alsace.

11 h 17 : début de la deuxième partie de la séance.

10 h 15 : suspension de séance durant une heure.

10 h 11 : "Merci du fond du cœur à toutes et à tous", déclare Frédéric Bierry qui rappelle qu'il ne peut pas encore prononcer de discours.

10 h 10 : Yves le Tallec invite le nouveau président "à [le] rejoindre et à prendre [sa] place".

10 h 09 : Frédéric Bierry est élu président de la Collectivité européenne d'Alsace.

Frédéric Bierry est élu président de la Collectivité européenne d’Alsace dans la matinée du 2 janvier 2021. • © Géraldine Dreyer / France Télévisions

10 h 09 : annonce des résultats : 4 votes blancs, 75 suffrages obtenus par Frédéric Bierry. "Comme le minimum est de 41, le suffrage est largement obtenu", déclare Yves le Tallec.

10 h 07 : fin du dépouillement

9 h 55 : au total, 79 votants. C'est l'heure du dépouillement.

Yves Le Tallec procède au dépouillement lors de l'élection du président de la Collectivité européenne d’Alsace. • © Géraldine Dreyer / France Télévisions

9 h 52 : "le premier tour du scrutin est clos", annonce Yves le Tallec.

9 h 45 : La séance est retransmise sur écran géant dans le hall du conseil départemental. Quelques députés et journalistes y assistent. Sur l’écran, Frédéric Bierry est en train de voter.

Frédéric Bierry est en train de voter lors de l'élection du président de la Collectivité européenne d’Alsace. • © Caroline Moreau / France Télévisions

9 h 42 : Yves le Tallec appelle les électeurs au silence pendant le vote

9 h 35 : tous les conseillers d'Alsace vont voter tour à tour

Les conseillers d'Alsace votent tour à tour pour élire le président de la Collectivité européenne d’Alsace, issue de la fusion des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. • © Géraldine Dreyer / France Télévisions

9 h 30 : le scrutin est ouvert

Le 2 janvier 2021, les conseillers d'Alsace élisent le président de la Collectivité européenne d'Alsace. • © Géraldine Dreyer / France Télévisions

9 h 30 : Sans surprise, un seul candidat : Frédéric Bierry, ancien président du conseil départemental du Bas-Rhin (apparenté LR)

9 h 20 : Yves Le Tallec achève son discours inaugural en déclarant en alsacien "Jetzt geht's loss bi uns in Elsass" ("maintenant, ça démarre chez nous en Alsace")

9 h 00 : Diverses manifestations devant le parvis du conseil départemental du Haut-Rhin

Une centaine de manifestants devant le conseil départemental du Haut-Rhin avant l'élection du président de la Collectivité européenne d’Alsace le 2 janvier 2021. • © Régine Willhelm / France Télévisions

"C'est un grand jour pour l'Alsace, je dirais même un jour historique puisque l'Alsace revient et l'Alsace revient par la grande porte", se félicitait Brigitte Klinkert, alors présidente du conseil départementale du Haut-Rhin après l'annonce gouvernementale, le 30 novembre 2018 de la création de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA). Ce samedi 2 janvier 2021 voit, à Colmar, la naissance officielle de cette collectivité inédite en France, née de la fusion des deux départements alsaciens : le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Il marque l'aboutissement d'un processus institutionnel commencé il y a plusieurs années. A commencer par l'échec du référendum d’avril 2013 pour la création d’un Conseil unique d’Alsace, puis la création des nouvelles régions en janvier 2016 mettant fin à l’existence institutionnelle de l'Alsace.

Promulguée le 2 août 2019, la loi Alsace définit les contours et les compétences de la CEA pour quelque 1,9 million d'Alsaciens. Fusion des deux conseils départementaux, la Collectivité européenne d’Alsace est composée de 80 conseillers d’Alsace. Un binôme homme-femme sera élu dans chacun des 40 cantons; soit 46 Bas-Rhinois et 37 Haut-Rhinois. Ses compétences reprennent celles des anciens départements auxquelles s'ajoutent certaines compétences supplémentaires (transfrontalier, bilinguisme, gestion des autoroutes, tourisme...). Fruit de compromis, la CEA reste dans le giron de la région Grand Est, ce que regrettent une majorité d'Alsaciens.

Les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin subsistent, même si les deux administrations vont fusionner pour ne plus former qu’une seule administration, composée de 6.000 agents territoriaux. La question du siège de cette nouvelle assemblée sera tranchée plus tard, après les élections départementales, prévues en juin.

Composition de la Commission permanente de la CEA