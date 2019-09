Schiltigheim : un enfant meurt dans un violent incendie, huit autres victimes blessées

Les riverains ont été déplacés à la mairie / © France 3 Alsace

Un centre d’accueil a été activé dans une salle de la mairie / © France 3 Alsace

L'opération d'extinction est toujours en cours / © France 3 Alsace

Les sapeurs-pompiers ont été été engagés vers 3h50 ce matin pour un feu qui s'était déclaré dans les communs d’un immeuble de logements sociaux de deux étages, au 47 rue Principale à Schiltigheim. A l’arrivée des secours, le feu s'était propagé dans un appartement situé au 1étage, indique le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin dans un communiqué.. Huit autres victimes ont été légèrement blessées, dont deux en se défenestrant.Un centre d’accueil a été activé dans une salle de la mairie pour accueillir les résidants de l'immeuble.Peu avant 7h, le feu a été maîtrisé, mais les opérations d’extinction puis de déblai seront de longue durée, précise le SDIS 67.Les circonstances de l'incendie n'ont pas encore été déterminée. Danièle Dambach, maire de la commune, émet. "Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec l'incendie qui a eu lieu rue du Fondeur". Six personnes avaient été évacuées dans la soirée du lundi 19 août par la grande échelle d'un immeuble situé à l'angle de la rue du Fondeur et des Vosges. Un tag revendiquant cet incendie avaient été découvert sur l'une des façades de la mairie de Saint-Nabor quelques jours plus tard.