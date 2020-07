Alsace : une association de parents aide au recrutement d'assistants de vie scolaire (AVS)

Joëlle Suss cherche des AVS via les réseaux sociaux • © Florence Grandon. France Télévisions.

Marion Lasbroas espère que sa grande fille pourra avoir une AVS à la rentrée • © Florence Grandon. France Télévisions.

Chaque année, c'est le dilemme pour certains parents : leur dossier sera-t-il accepté par la Maison départementale des handicapés (MDPH )? Et si le handicap de leur enfant est reconnu, aura-t-il droit à un assistant de vie scolaire (AVS) ? Chaque étape met parfois plusieurs mois, et le parcours n'est pas simple pour ces familles.La présidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves du Bas-Rhin (FCPE) de Brumath, Joëlle Suss, a décidé de leur donner un coup de main. Il y a trois ans, elle avait bénévolement aidé au recrutement d'AVS (officiellement appelés désormais AESH, accompagnants des élèves en situation de handicap ). Grâce à son réseau de parents d'élèves sur Brumath et ses environs, et via Facebook, elle a aidé à trouver des candidats. Cette année, elle a réactivé son réseau une nouvelle fois, dès qu'elle a su qu'il manquait beaucoup d'AVS dans son secteur.Joëlle Suss a lancé un appel à candidature le 1er juillet dans ce post Facebook, partagé 54 fois :Depuis, elle a été contactée par beaucoup de personnes. Elle a aussi fait marcher le bouche-à-oreille, parmi les parents d'élèves qu'elle cotoie. "J'ai un grand réseau de parents, et parfois ça intéresse une maman, qui souhaite retravailler tout en restant disponible pour ses enfants. Ce genre de postes correspond très bien à ces mamans, et ce ne sont pas forcément des personnes qui vont s'inscrire à Pôle Emploi." Le salaire est de 700 euros à 900 euros maximum, puisque ce sont sont des contrats de 24 à 28 heures par semaine généralement.Le référents AVS du secteur concerné reçoit finalement les candidatures et organise les entretiens d'embauches pour l' académie de Strasbourg . Le niveau bac est requis, et une formation est prévue. Chaque année, 2000 à 3000 AVS sont recrutés dans les écoles, collèges et lycées du Bas-Rhin. Mais de nombreux enfants doivent finalement être déscolarisés par manque d'AVS ou continuent leur scolarité dans des conditions difficiles, qui peut les mener à l'échec.Eve a 11 ans, elle passe en 6e en septembre prochain. "Elle est multi-dys", explique Marion Lasbroas, sa maman : elle cumule dyslexie, dysgraphie, dysorthographie et dyscalculie, un handicap reconnu depuis décembre 2019. "Elle n'a pas pu avoir une AVS en cours d'année, alors que pourtant elle y avait droit. On espère vraiment que pour son passage au collège, elle en aura un. Heureusement, sa maîtresse de CM2 a été très à l'écoute de ses problèmes, elle s'est même formée pour pouvoir comprendre son handicap et l'aider. Grâce à elle, Eve aime apprendre et n'a pas été dégoûtée de l'école, l'année s'est très bien passée."Au quotidien, une page d'exercices de français se passe ainsi : Marion aide sa fille à comprendre et à bien lire les questions. Puis, Eve écrit les réponses. Au bout de quelques lignes, la petite fille tend le crayon à sa maman pour qu'elle continue d'écrire à sa place. Elle lit ensuite chaque question et y répond à l'oral, et Marion écrit les réponses sous sa dictée, en s'assurant bien qu'elle a compris et qu'elle connaît l'orthographe des mots.Eve parle sans problème de son handicap. Elle est heureuse d'aller au collège et elle espère qu'elle pourra compter sur une AVS pour l'aider. "Parfois j'ai mal aux mains, et même si je fais des étirement ça peut rester pendant 20 minutes", explique-t-elle. "Quand je regarde les phrases à écrire, on dirait une montagne pour moi, donc c'est assez dur. Et pour la lecture, je dois d'abord lire dans ma tête, avant de lire à voix haute. Mais personne ne connaît ma technique, donc la prof ne comprend pas et passe à un autre élève."Une AVS pourrait prendre en note ses réponses et l'aider à se concentrer sur ses apprentissages. Eve est aussi en train d'apprendre à taper sur un clavier d'ordinateur, ce qui pourrait l'aider dans quelques années pour la prise de note. L'aide d'une AVS permet à certains de ces enfants d'accéder à l'autonomie en fin de scolarité.Pour devenir AVS, sur Brumath ou environ, n'hésitez pas à contacter Joëlle Suss, FCPE : joelle.suss@fcpebrumath.fr. D'autre associations de parents d'élèves se mobilisent aussi pour relayer l'appel à candidature.