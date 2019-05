Attentat de Strasbourg : cinq personnes arrêtées en lien avec “la fourniture d'arme”

Cinq personnes ont été interpellées ce, en lien avec l'enquête sur l'attentat qui avait visé le marché de Noël le 11 décembre 2018, a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information du Parisien . Il s'agirait de deux femmes et de trois hommes âgés de 23 à 46 ans, "membres de l'entourage d'individus soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la fourniture d'arme", précise cette même source.Les interpellations ont eu lieu sur commission rogatoire des juges saisis de l'information judiciaire ouverte à la suite de l'attentat commis à Strasbourg. L'attaque avait fait cinq morts et onze blessés. Son auteur, Cherif Chekatt, avait été abattu par une patrouille de police après deux jours de traque.En février 2019, trois hommes avaient déjà été mis en examen pour "détention et cession d'arme de catégorie B en réunion et en relation avec une entreprise terroriste" et placés en détention provisoire. Ils étaient soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la fourniture du revolver du XIXe siècle dont s'est servi le terroriste. Le 17 décembre 2018, un autre homme avait également été mis en examen pour les mêmes chefs, puis écroué.