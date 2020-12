Bas-Rhin : arrêt "définitif" des travaux de géothermie de Fonroche à Vendenheim, suite au dernier séisme

Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin, a ordonné, ce lundi 7 décembre, l'arrêt "définitif" des travaux de géothermie profonde effectués par Fonroche à Vendenheim (Bas-Rhin). Le séisme survenu le vendredi 4 décembre a été celui de trop, après une dizaine survenue depuis novembre 2019.

Cette fois-ci, c'est fini pour Fonroche. Le triple séisme du vendredi 4 décembre 2020 a poussé la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, à décider l'arrêt "définitif" des travaux de géothermie profonde à Vendenheim (Bas-Rhin). Les secousses avaient été senties jusqu'au sud de l'Eurométropole de Strasbourg.Par voie de communiqué rendu public ce lundi 7 décembre, elle déclare que ce projet "n'offre plus les garanties de sécurité indispensables et doit donc être stoppé". Une enquête doit être menée par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal). Le ministère de l'Écologie doit constituer un comité pour "apporter son expertise sur les derniers évènements sismiques" et conseiller la préfète.