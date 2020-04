Coronavirus - “Les gens confinés se prennent pour des policiers” : les appels au 17 pour délation explosent à Strasbourg

Les gens se mettent au balcon et ils surveillent

Geste citoyen ou dénonciation gratuite ?

On ne peut pas envoyer des équipes sur toutes les délations

C’était il y a trois semaines, au début du confinement. En rentrant chez elle après une longue journée de travail, Chloé, infirmière habitante d’Eschau (Bas-Rhin), a découvert un message surprenant sur la porte de son immeuble. Une lettre signée par le syndic de copropriété rappelant aux habitants du bâtiment, essentiellement des couples âgés, qu’ils devaient respecter les règles de confinement et ne pas faire rentrer leurs concubins, non résidents."Etant la seule dans ce cas, je me suis tout de suite sentie montrée du doigt", rapporte la jeune femme en colère et décontenancée. "Ce sont forcément des voisins qui ont prévenu le syndic. Ça veut dire que les gens se surveillent. Je me suis même dit qu’ils allaient appeler la police".Un fait rapporté parmi d’autres, en France, qui démontre le climat d'anxiété suscité par la crise sanitaire actuelle et par les mesures exceptionnelles de confinement, qui signent le glas de la mobilisation générale mais aussi le retour du spectre de la délation. "C’est incessant. Les gens sont confinés à domicile, sans beaucoup d’activité, donc ils sont tous rendus à devenir des fonctionnaires de police. Ils se mettent au balcon et ils surveillent", confirme Sylvain André, référent Grand Est du syndicat Alternative police.A Strasbourg, le centre d’appel de police-secours enregistre, à l’heure actuelle, 400 appels par jours en moyenne. Sur le nombre, plus d’une centaine concernerait des dénonciations, assure-t-il. "Lundi 6 avril au matin, en deux heures de temps, mes collègues en ont traité une vingtaine déjà, sans compter tous ceux qui sont reçus au niveau du standard du commissariat".Des signalements qui saturent les systèmes d'appels d'urgence mais qui tombent aussi en nombre sur la toile. Selon le policier, certains délateurs iraient jusqu'à contacter les agents directement via les réseaux sociaux. En témoigne ce message qu'il a lui-même reçu sur sa messagerie personnelle, le 19 mars dernier."Ce qui est dénoncé, c’est souvent des regroupements. Le barbecue chez le voisin où il y a une dizaine de personnes, les regroupements devant chez soi. Ça reste plutôt au niveau du voisinage", ajoute Michel Corriaux, secrétaire régional Grand Est Alliance Police Nationale.Au groupement de gendarmerie du Bas-Rhin, le constat est le même. "Au départ, ça part souvent d’un conflit de voisinage. On sent que les gens ont peur. Ils dénoncent, ils connaissent les compositions des familles, ils ne sont pas dupes. Habituellement, on n'a pas ça", avance le capitaine Rubini. Le centre opérationnel reçoit encore une quinzaine d’appels de délation par jour contre plus de 50 au début du confinement. Pour chacun d’eux, les gendarmes se déplacent et verbalisent si l’infraction est constatée."Si c’est pertinent, évidemment qu’on va vérifier. Le confinement s’impose à tous et c’est très important qu’il soit respecté", argumente, pour la police, Michel Corriaux, avant de rappeler que "les appels pour dénonciation font partie du quotidien des policiers, que ce soit pour des délits ou pour des crimes puisque c’est une obligation légale de rapporter ces faits si on les constate. Ce qui peut étonner là, c’est que des dénonciations pour des faits contraventionnels, normalement, on en a peu."Certes, la dénonciation est dans certains cas ordonnée par la loi. Mais faut-il pour autant encourager ceux qui décrochent le téléphone dans le cadre du confinement ?"C’est le rôle des citoyens puisque c’est prévu dans la loi, mais de là à surcharger les centres d’appel et les numéros d’urgence pour dire qu’untel a sorti son chien trois fois dans la journée, c’est excessif", s'agace Sylvain André. Et le policier de pointer le niveau d’engagement déjà conséquent des forces de l’ordre, particulièrement exposées, sur le terrain. "Qui dit un appel 17, dit une intervention automatique. Le problème c’est qu’on ne peut pas envoyer des équipes sur toutes les délations. C’est impossible. S’ajoute aussi le problème de la constatation. Pour constater une infraction, il faut qu’il y ait une personne habilitée à le faire, ce qui n’est pas le cas du voisinage. Or nous, souvent, on arrive après les faits, c'est trop tard. Donc ça ne sert à rien".Difficile de trancher la question. Globalement, les forces de l'ordre restent prudentes. Pas question de blâmer les Français ni de les inviter ouvertement à se "balancer". D'autant que le sujet reste sensible. Les parallèles historiques ne manquent pas, certains n'hésitant pas à y voir une référence aux heures les plus sombres du pays.