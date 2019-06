Crop circle de Blaesheim : les extraterrestres étaient des collégiens de sixième

Un de plus a Blaesheim près de Strabourg @AstronoGeek et @DEFAKATOR_Off !! Ça commence a en faire pas mal! pic.twitter.com/SewztHAufW — LATY (@NicolasLATY) 17 juin 2019



"Il n'y a rien d'extraterrestre là-dedans"

Les formes géométriques ont fait parler dans le village de Blaesheim et bien au-delà. / © Photo Dominique Verreman

"Je me suis quand même dit que ça allait faire parler"

Les élèves du collège Jean Sturm en plein travail. / © Photo Dominique Verreman

Munis de planches, les élèves ont couché les blés pour réaliser les formes géométriques souhaitées. / © Photo Dominique Verreman

"Faire le buzz, ce n’était pas le but", démarre d’emblée Françoise Evrard, professeur de mathématiques au. Car c’est bien elle qui a eu l’idée de ce crop circle à Blaesheim. Pas de Martiens dans cette affaire, juste une professeure comme on peut rêver d’en avoir une, qui vous sort du collège pour réaliser des expériences inoubliables."Apprendre à mes élèves à utiliser leurs outils de géométrie (équerre, compas etc), en dessinant des triangles ou des cercles sur un bureau, c’est bien, mais je voulais augmenter un peu la difficulté avec un exercice de géométrie plus important et plus complexe", explique-t-elle. Et c’est en voyant un reportage sur les crop circles sur internet l’été dernier qu’elle a l’idée d’en faire faire un à ses élèves de sixième. "Cela fait depuis septembre que j’y pense. Il a fallu trouver le champ, faire un gros travail préparatoire,Pour l’enseignante, l’activité avait en plus l’avantage de répondre à plusieurs objectifs pédagogiques. "Le premier sur l’apprentissage de la géométrie. Le deuxième pour montrer aux élèves qu’il ne faut pas tout gober. Pour leur expliquer que lesqui parlent des martiens, c’est n’importe quoi. Qu’il n’y a. Enfin, montrer que la réalité peut demeurer la même mais que ce sont les points de vue qui changent. On ne voit pas la même chose au ras-du-sol ou en l’air alors que la réalité est la même", développe Françoise Evrard.Après plusieurs semaines de recherche,, Jacques Baur, et son frère Jean-Philippe, gérants du GAEC Gloeckelsberg, ont accepté de prêter une de leur parcelle contre un dédommagement qui sera effectué par l'établissement Le Gymnase Jean-Sturm. "Pour moi, c’était une bonne initiative. Un exercice pédagogique", explique le maire qui a averti en amont son conseil municipal.La découverte d’un premieret l'agitation qui a suivi n’ont pas plus que cela découragé les protagonistes. "A ce moment-là, je me suis quand même dit que ça allait faire parler", indique le maire. "Dans la mesure où tout avait été fait en transparence, en accord avec les agriculteurs, en prévenant le conseil municipal et en plein jour, je ne pensais vraiment pas qu’on en parlerait, assure Françoise Evrard. Après, c’est vrai que je n’avais pas prévenu les médias."Lundi 17 juin, vers 8h30, deux bus débarquent dontdu collège Jean Sturm ainsi que quelques élèves de première inscrits en bac international. En, à l’aide de planches, ils couchent les blés pour réaliser les dessins et s’en vont.Deux jours plus tard, lorsque les medias diffusent la photo du crop circle, la professeure de mathématiques voit les appels se multiplier sur son téléphone. "Les parents d’élèves me disaient "regardez on parle de nous". J’ai donc communiqué pour prévenir les médias de la nature de ces dessins", explique-t-elle.Voilà donc le mystère du crop circle de Blaesheim. Quant à celui de Saint-Hippolyte, il reste entier. Des pistes dans notre émission Pourquoi chercher plus loin ? consacrée à la culture graphique, et notamment au crop circle.