Guerre en Ukraine : le consulat de Russie tagué à Strasbourg, le directeur adjoint de la sûreté publique, blessé

Le consulat général de Russie à Strasbourg a été pris pour cible ce vendredi 25 février : des croix gammées ont été apposées sur les façades et des barrières de protection renversées. Les forces de l'ordre sur place ont été prises à partie par un individu et un policier a été blessé.

Des croix gammées sur les façades et des barrières de protection renversées. Le consulat général de Russie a été pris pour cible ce vendredi 25 février. La conséquence de l'opération militaire lancée par Vladimir Poutine en Ukraine.

Le lieu étant sensible, la surveillance a été renforcée. Et, selon des sources policières, c'est justement le directeur adjoint de la direction départementale de la sûreté publique (DDSP) Dominique Rodriguez, qui s'est rendu sur place au moment où un individu vandalisait le consulat. Il a voulu s'interposer et a reçu des coups.

Une enquête a été ouverte suite aux dégradations commises au consulat général de Russie • © Christian Laemmel / France Télévisions

Le policier a dû être transporté à l'hôpital mais ses blessures sont sans gravité. L'individu a été interpellé et une enquête a été ouverte.