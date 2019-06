Orages à Strasbourg : deux hêtres centenaires détruits place de la République

Les opérations de débitage ont commencé à 7h00 ce matin car il faut rapidement évacuer branchages et bois avant la fête de la musique demain soir. / © A.B / France 3 Alsace

Émotion place de la République

Triste spectacle ce matin place de la République à Strasbourg où deux arbres centenaires ont été couchés par le vent. / © A.B./ France 3 Alsace

Opérations de débitage

Deux arbres couchés. Complètement déracinés. Ce jeudi matin place de la République à Strasbourg, les riverains découvrent un spectacle de désolation.n'ont pas survécu à l'épisode orageux qui s'est abattu sur Strasbourg dans la nuit de mercredi 19 à jeudi 20 juin.Les deux arbres, plantés en 1885, avaient été offerts au Kaiser lors du réaménagement de la place. Ce jeudi matin, les opérations de débitage ont démarré. Il faut pouvoir sécuriser le site et évacuer branchages et bois avant demain soir, pour la fête de la musique."C'est tellement triste", "on a perdu un bout de notre patrimoine". Les Strasbourgeois qui traversent la place de la République ce matin s'arrêtent, prennent en photo ce triste spectacle. Émus, de voir la place mutilée. Les deux hêtres, côte à côte, avaient fini par faire tronc commun devant le palais du Rhin. Quelques mètres plus loin, les larmes aux yeux, Monique n'en revient toujours pas. Elle a l'habitude de passer par la place de la République pour se rendre au travail tous les matins. Chaque année, elle prenait les deux hêtres en photo "j'avais l'impression qu'ils étaient habités. Ils étaient magnifiques. C'est terrible.""Ca me fait mal au coeur de les voir ainsi détruits. Il faudra des années avant de pouvoir redonner son aspect d'antan à la place de la République" explique Jean-Christophe Godard, gestionnaire des arbres de l'hyper centre de la ville de Strasbourg. On les savait fragiles, ils étaient énormes et leur prise au vent tout autant. Ils avaient tenu lors de la tempête de 99, mais pas à la microrafale de la nuit dernière. "Les orages sont un moment toujours critique pour nos services. On sait que nos arbres centenaires sont mis à rude épreuve avec du vent et beaucoup d'eau en peu de temps", insiste Sylvain Leroux du service des espaces verts et nature en charge du département des arbres à la ville et l'Eurométropole de Strasbourg.Depuis 7h00, les services de la ville de Strasbourg s'attachent à évacuer les deux arbres couchés. Les opérations de débitage vont prendre la journée. Il faut pouvoir sécuriser la place, qui sera envahie demain lors de la fête de la musique. Quand à l'avenir du trou béant qu'auront laissé les deux hêtres? Deux nouveaux arbres devraient être replantés. Mais, il faudra de la patience et du temps pour refermer cette blessure.