Strasbourg : les policiers interpellent un automobiliste roulant sur une piste cyclable, ils découvrent 15 lanceurs de mortier sur le siège arrière

La police nationale a interpellé un automobiliste qui roulait sur une piste cyclable, à Strasbourg, ce mardi 30 novembre. Lors du contrôle d'identité, les policiers découvrent, sur la banquette arrière, un sac contenant 15 lanceurs de mortiers. Convoqué au tribunal, il risque jusqu'à 1.500 euros d'amende.

Les policiers ont interpellé un automobiliste roulant sur une piste cyclable le mardi 3 décembre en milieu d'après -midi. Lors du contrôle d'identité du conducteur, âgé de 33 ans et du passager, un mineur de 14 ans, ils ont découvert sur la banquette arrière du véhicule un sac contenant quinze lanceurs de mortiers. Après enquête, les policiers sont remontés jusqu'au fournisseur. Ils ont retrouvé chez ce dernier, lors d'une perquisition, trois cartons contenant 82 lance-mortiers destinés à la vente. La saisie va être détruite.

La détention, la vente et l'utilisation d'articles pyrotechniques des catégories C1 à C4 et F1 à F4 sont interdites par arrêté préfectoral dans les deux départements alsaciens, Bas-Rhin et Haut-Rhin, jusqu'au 3 janvier 2022.

Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 750 euros pour le stockage et 1.500 euros.

Le conducteur a écopé d'une ordonnance pénale pour début 2022.

Le fournisseur s'est vu, lui, notifier une convocation de justice pour février 2022.