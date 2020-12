Strasbourg : un fort séisme réveille la ville avec un épicentre du côté de Schiltigheim ce vendredi 4 décembre

Carte du Réseau national de surveillance sismique basé à Strasbourg • © Réseau national de surveillance sismique

Me faire réveiller par un tremblement de terre me rappelle toujours de mauvais souvenirs... Japon, mars 2011



Faits divers. Strasbourg: la terre a de nouveau tremblé ce vendredi matin - https://t.co/Dv0M8TtA9f — Cédric Sueur (@cedricsueur) December 4, 2020

L'ordinateur est à peine allumé place de Bordeaux à Strasbourg, quand une explosion retentit, mon bureau tremble ainsi que les fenêtres, une secousse assez forte. Ni une ni deux, je me rends sur le site du Réseau national de surveillance sismique, et en effet la terre a tremblé non loin de Schiltigheim. Un tremblement de terre de magnitude 3,5 qualifié d'événement "induit". Cela signifie que ce séisme a été déclenché directement ou indirectement par l'activité humaine.Les réactions n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux. A commencer par l'élu d'opposition à la ville de Strasbourg, Alain Fontanel, qui met en cause la géothermie. "Une forte magnitude de 3,5 pour ce 11ème tremblement de terre en un mois. Cette fréquence et force décuplée pose une nouvelle fois la question de la géothermie profonde sur notre territoire. C'est bien notre propre sécurité et celle des personnes qui est en jeu. Je souhaite un moratoire immédiat et un vrai débat transparent dans le cadre d'une véritable convention citoyenne comme je l'ai à nouveau proposé à la maire de Strasbourg et à la Présidente de la métropole samedi dernier. Il faut agir sans attendre et arrêter ces forages à 5 km de profondeur dans notre sous-sol tant que l'on ne peut pas expliquer ces effets." Visée, bien sûr, la centrale de géothermie profonde Fonroche de Reichstett-Vendenheim , qui a provoqué suite à des tests une série de micro-seïsme en octobre dernier.Même son de cloche pour l'élu LR Jean-Philippe Vetter, "il est nécessaire d’établir si ce séisme est la conséquence des activités de géothermie de Fonroche. Si c’est le cas, tout cela devient de plus en plus inquiétant", relate t-il dans son post.De nombreux strasbourgeois ont par ailleurs été réveillés par la secousse.