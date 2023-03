Strasbourg : trois morts et six blessés dans un accident et une course-poursuite au Port du Rhin

Deux accidents de la circulation et une course-poursuite se sont déroulés ce 27 mars 2023 au Port du Rhin à Strasbourg. Trois morts et six blessés dont trois en urgence absolue sont à déplorer. Suite à un rassemblement de gens du voyage sur les lieux, un important dispositif de sécurité a été mis en place.

Un important accident de la circulation entre deux véhicules légers s'est produit au Port du Rhin de Strasbourg, le lundi 27 mars aux alentours de 17h. Une course-poursuite avec d'autres véhicules en fuite s'en est suivie au niveau de la rue du Rhin-Napoléon.

Un véhicule a effectué une sortie de la route, selon une source policière, provoquant une grave collision. Ensuite, une rixe aurait éclaté sur les lieux de l'accident. "Nous avons déployé un important dispositif de sécurité pour tenter de contenir les violences et les tensions sur place", confirme l'un des policiers à France 3 Alsace.

Les secours ont tenté de sauver une personne en arrêt cardio-respiratoire, sans succès. Au total, trois morts, et six blessés, dont trois graves, sont à déplorer. Un hélicoptère est intervenu pour secourir les blessés.

Dans un premier temps, les secours et la police avaient eu des difficultés à arriver sur les lieux, où des gens du voyage se sont rapidement regroupés. Les forces de l'ordre sont intervenues afin de maintenir le calme, et contenir des rixes entre personnes impliquées.

En fin de soirée, un attroupement d'une vingtaine de personnes, ainsi qu'une quarantaine de membres des forces de l'ordre, CRS, police nationale et police municipale, sont toujours sur place.