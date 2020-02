Strasbourg : vaste opération antidrogue dans le quartier de l’Elsau, 20 interpellations

Cette opération de police a été conduite dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur des faits de trafic de stupéfiants / © DDSP67 Communication

20 personnes en garde à vue

L'opération antidrogue a débuté à 6h mardi 11 février dans le quartier de l'Elsau / © DDSP67 Communication

Plus de 200 membres des forces de l'ordre mobilisés

Une vaste opération de police visant les trafics de #Stupéfiants vient d'avoir lieu dans le quartier de l'Elsau à @Strasbourg. Elle a nécessité l'emploi d'un nombre important de forces de #police et de @Gendarmerie. Plus d'infos à venir pic.twitter.com/yaHqCp9wWi — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) February 11, 2020

© G. Fraize/France Télévisions

Une importante opération de police a été menée ce mardi 11 février, à partir de 6 heures du matin, par la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin, la direction interrégionale de la police judiciaire de Strasbourg, et le G.I.R de Strasbourg, dans le quartier de l’Elsau à Strasbourg.Cette opération a été conduite dans le cadre d’une enquête préliminaire commune diligentée sous l’autorité du procureur de Strasbourg et portant sur des faits de trafic de stupéfiants, indique la police nationale dans un communiqué. Les enquêteurs ont conduit pendant plusieurs mois des investigations, à partir d’éléments recueillis par la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants du Bas-Rhin (CROSS 67).Ces investigations ont permis d’identifier plusieurs individus se livrant à des trafics de stupéfiants dans le quartier de l’Elsau. 20 personnes, impliquées dans ces trafics, ont été interpellées et placées en garde à vue. Des produits stupéfiants en quantité ainsi que des sommes d’argent conséquentes ont été saisis.L’opération a été menée avec le renfort des BRI de Strasbourg et de Metz ainsi que celle des antennes du RAID à Strasbourg et à Nancy. Un escadron de gendarmerie mobile a assuré la sécurisation des opérations et le maintien de l’ordre dans le quartier. En plus de ces unités, 170 policiers strasbourgeois ont été mobilisés, de même que 12 chiens spécialisés dans la recherche des stupéfiants appartenant aux unités cynophiles des douanes, de la sécurité publique, de la gendarmerie nationale et de la police allemande