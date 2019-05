Suspension des recherches sur Sophie Le Tan: “si la police arrête, nous on continue” réagit la famille

"Nous, on veut retrouver Sophie"

. Au téléphone, Laurent Tran Van Mang ne cache pas sa déception. Il a appris il y a quelques jours, dans la presse, l’arrêt des recherches entreprises par la police judiciaire de Strasbourg pour retrouver sa cousine, Sophie Le Tan. L’étudiante de 20 ans a disparu le 7 septembre 2018 en allant visiter un appartement à Schiltigheim (Bas-Rhin). Le principal suspect, Jean-Marc Reiser, poursuivi pour assassinat, enlèvement et séquestrations, nie toujours son implication."L’impression que l’on a, c’est que les enquêteurs se satisfont des éléments accablants qu’ils ont recueillis et que dorénavant, l’objectif de retrouver Sophie n’est plus une priorité.De leur côté, les enquêteurs expliquent avoir vérifié toutes les zones boisées, les points d’eau, les lieux urbains, qui se justifiaient par la découverte de certains éléments. "Les opérations ont été effectuées mais elles n’ont, malheureusement, rien donné" confirme une source policière, avant d’ajouter : "on comprend que pour la famille se soit dur à entendre, mais on ne peut pas fouiller toute l’Alsace et au-delà.. Est-ce un arrêt définitif ? "Non" affirme encore cette même source. "Si demain il y a de nouveaux éléments, on reprendra.En attendant, les proches de la jeune femme n’entendent pas baisser les bras. Certes, les espoirs de la retrouver s’amenuisent; "parfois les parents y croient encore, parfois ils se font une raison, ils fonctionnent par phases" confie Laurent Tran Van Mang. Cependant, ils veulent continuer d’occuper le terrain. Maintenir les recherches, coûte que coûte, avec les moyens du bord et les bonnes volontés. "On va continuer les recherches hebdomadaires et les battues citoyennes, notamment autour de Strasbourg.. Au fil du temps, certains bénévoles lèveront forcément le pied, mais pour l’instant, ça nous tient, ça tient la famille" conclut-il.Une famille toujours plongée dans le désespoir, toujoursIl y a une semaine, de nouvelles analyses versées au dossier ont révélé la présence du sang de l'étudiante sur les chaussures de Jean-Marc Reiser . Des traces ADN de la jeune femme ont également été retrouvées sur le revêtement du sol de l'appartement du suspect. Le 28 mars 2019, une expertise avait, elle, révélé la présence de son ADN sur le manche d'une scie retrouvée dans la cave de Reiser.Compte-tenu de ses éléments,confirme Gérard Welzer, l’avocat de la famille Le Tan. Le procès pourrait se tenir en 2020.