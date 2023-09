Une battue en cours pour retrouver Lina, l'adolescente de 15 ans disparue dans le Bas-Rhin depuis le 23 septembre

Lina, 15, est portée disparue depuis le 23 septembre dernier. Une battue est organisée ce lundi par la gendarmerie autour de Plaine (Bas-Rhin), sa commune de résidence.

Lina, 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le samedi 23 septembre à 11h15. Une nouvelle battue est organisée ce lundi par les équipes de la gendarmerie, alors qu'un avis de recherche a été lancé par la gendarmerie depuis samedi après-midi. Ce jour-là, elle devait rendre visite à un ami à Strasbourg, en train depuis sa commune de résidence, Plaine (Bas-Rhin). Elle devait effectuer la première partie du trajet à pieds depuis son domicile jusqu'à la gare de Saint-Blaise-La-Roche, sur une distance d'environ 3 kilomètres. Son ami à Strasbourg ne la voyant pas arriver, il a donné l'alerte à la famille.

Des vérifications ont "immédiatement" été effectuées sur la ligne Saint-Blaise-La-Roche - Strasbourg, selon le parquet de Saverne. Il apparaît que la jeune Lina n'est "pas montée dans le train" comme prévu initialement.

Une enquête "en disparition inquiétante" a été ouverte. Des investigations téléphoniques ont été faites, et plusieurs ratissages "engageant une équipe cynophile" ont été organisés sur les lieux potentiels de la disparition. Les autorités ont aussi effectué une battue et organisé un "survol de la zone" par un hélicoptère et des drones.

Selon le parquet, la jeune fille n'était "pas connue pour avoir fugué jusqu'alors d'après les premières auditions".

L'avis de recherche publié par la gendarmerie indique que l'adolescente fait 1,60m et a des cheveux mi-longs. Elle était habillée d'une robe grise et d'une doudoune blanche. Toute personne susceptible d'avoir des informations est invitée à joindre la gendarmerie de Schirmeck au 03 88 97 04 71 ou le 17.