Les cloches vont continuer à sonner tous les matins à 5h40, les habitants du village de Jettingen ont tranché

Une consultation inédite qui a mobilisé le village entier

Le résultat est sans appel. 77,5% des votants ont exprimé leur souhait de ne pas toucher au fonctionnement des cloches de Jettingen., tous les matins à 5h40 comme le veut la tradition. Comme cela se fait depuis des siècles dans cette commune de 500 habitants située dans le Sud-Alsace, même s'il n'y a plus de messe à cette heure-là.Les habitants de Jettingen étaient appelés cette semaine à se prononcer sur le maintien, le décalage ou tout simplement la suppression de l'appel à la prière.organisée par le conseil municipal et, gêné par le réveil un peu trop matinal, selon lui, des cloches de l'Angelus. Il s'en était plaint auprès du maire.Avec un taux de participation de 70% (427 électeurs),. Un peu moins que pour l'élection présidentielle en 2017 (81% de taux de participation) mais bien plus que pour les dernières élections législatives (53%).

Les habitants de Jettingen ont donc tranché. Sur 298 suffrages exprimés et dépouillés vendredi :